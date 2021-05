Pressione sanguigna alta: i farmaci per abbassarla

I medici dovrebbero considerare la prescrizione di farmaci per i pazienti con pressione sanguigna leggermente innalzata se non si riduce con lo stile di vita

I medici dovrebbero considerare la prescrizione di farmaci per i pazienti con pressione sanguigna leggermente innalzata se i livelli non diminuiscono dopo sei mesi di cambiamento verso uno stile di vita sano, secondo una nuova dichiarazione scientifica dell’American Heart Association. La dichiarazione, pubblicata sulla rivista Hypertension, colma una lacuna nelle raccomandazioni delle linee guida affrontando come gestire la pressione alta non trattata, stadio 1 – livelli di 130-139/80-89 mm Hg – che non è stato completamente affrontato nelle linee guida di trattamento del 2017.

La raccomandazione dell’American College of Cardiology/American Heart Association 2017 per la gestione della pressione sanguigna per i pazienti con ipertensione di stadio 1 e un basso (<10%) rischio di avere un attacco cardiaco o un ictus entro 10 anni è di trattare prima con cambiamenti di stile di vita sano e poi ripetere il controllo della pressione sanguigna dopo sei mesi.

Per i pazienti con ipertensione di stadio 1 e un alto (>10%) rischio di 10 anni per attacco di cuore o ictus, le linee guida raccomandano fin da subito farmaci anti-ipertensivi oltre a uno stile di vita sano.

La dichiarazione scientifica appena rilasciata suggerisce che i medici dovrebbero considerare i farmaci per i pazienti con un basso rischio decennale se gli obiettivi di pressione sanguigna (<130/80 mm Hg) non sono soddisfatti dopo sei mesi di cambiamenti sostenuti di stile di vita sano. Questa nuova guida si applicherebbe a quasi il 10% degli adulti americani con pressione elevata.

“Non ci sono raccomandazioni di trattamento nelle attuali linee guida per i pazienti che sono a relativamente basso rischio a breve termine di malattie cardiache quando la pressione sanguigna non scende sotto 130 mm Hg dopo sei mesi di cambiamenti di stile di vita consigliato”, ha detto Daniel W. Jones, M.D., FAHA, presidente del gruppo di scrittura dichiarazione, professore e decano emerito presso l’Università del Mississippi School of Medicine a Jackson, Mississippi, e un ex presidente dell’American Heart Association. “Questa dichiarazione colma questa lacuna”.

Molti pazienti che si trovano nella fase 1 dell’ipertensione sono adulti sotto i 40 anni. Studi controllati randomizzati che seguono questi pazienti per il rischio di malattie cardiovascolari sono carenti, quindi, il comitato di scrittura della dichiarazione ha fatto affidamento su altre forme di prova tra cui studi osservazionali focalizzati sulla relazione tra pressione sanguigna e malattie cardiovascolari.

“Sappiamo che le persone con pressione sanguigna inferiore a 130/80 mm Hg hanno meno marcatori di rischio cardiovascolare come calcio coronarico elevato, allargamento del cuore, o aterosclerosi nelle arterie del collo. C’è una forte evidenza che il trattamento della pressione alta salva la vita riducendo i rischi di infarto e ictus,” ha detto Jones.

I cambiamenti di stile di vita sano per ridurre la pressione sanguigna includono il raggiungimento di un peso corporeo ideale, esercizio fisico (30 minuti nella maggior parte dei giorni di attività fisica da moderata a vigorosa, se possibile), limitando il sodio nella dieta, aumentando l’assunzione di potassio e seguendo la dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) (dieta combinazione di frutta e verdura con prodotti caseari a basso contenuto di grassi e ridotto grassi saturi e grassi totali). Inoltre, ai pazienti dovrebbe essere raccomandato di limitare l’alcol e di non fumare. Questi comportamenti rimangono la pietra miliare della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

“Se dopo sei mesi di cambiamento dello stile di vita, i valrti di pressione arteriosa non migliorano, i medici dovrebbero considerare l’aggiunta di farmaci per controllare la pressione sanguigna”, ha detto Jones. “Questo è un messaggio importante da ascoltare anche per i pazienti, perché dovrebbero controllare regolarmente la loro pressione sanguigna per monitorare i progressi. Se non raggiungono una pressione sistolica media giornaliera inferiore a 130 mm Hg, è probabilmente il momento di avviare una conversazione con il loro medico sui prossimi passi pratici, che possono includere l’aggiunta di farmaci, per gestire la loro pressione sanguigna”.

Per le persone che hanno preso farmaci per abbassare la pressione sanguigna come adolescenti, ci sono prove che, senza intervento, questi individui sono suscettibili di sviluppare marcatori di malattie cardiovascolari nella giovane età adulta. La dichiarazione suggerisce l’indicazione originale per iniziare il trattamento, di solito per scongiurare danni d’organo da pressione alta a lungo termine, dovrebbe essere considerato nella valutazione della necessità di continuare il farmaco.

Gli autori della dichiarazione riconoscono che gli obiettivi di cambiamento dello stile di vita sono difficili da raggiungere e mantenere nel tempo. “È molto difficile in America e nella maggior parte dei paesi industrializzati limitare il sodio sufficientemente per abbassare la pressione sanguigna”, ha detto Jones, “ed è difficile per tutti noi mantenere un peso sano in quello che io chiamo un ambiente alimentare tossico. Vogliamo che i medici consigli ai pazienti di prendere sul serio i cambiamenti dello stile di vita sano e fare del loro meglio. Certamente preferiamo raggiungere gli obiettivi di pressione sanguigna senza aggiungere farmaci; tuttavia, trattando con successo la pressione alta si estendono sia gli anni che la qualità della vita”.

Management of Stage 1 Hypertension in Adults With a Low 10-Year Risk for Cardiovascular Disease: Filling a Guidance Gap: A Scientific Statement From the American Heart Association leggi