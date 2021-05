I Lacosa pubblicano il video di Nagger

Online su YouTube il video di Nagger: una sorta di meltin pot tra la musica dei LACOSA e le elaborazioni grafiche di due talentuosi giovani artisti

Il video di Nagger, in anteprima lo scorso 14 Maggio per la prestigiosa fanzine americana New Noise Magazine, è una sorta di meltin pot tra la musica dei LACOSA e le elaborazioni grafiche di due talentuosi giovani artisti: Uluç Beykoz, dalla Turchia, con i suoi caratteristici fondali psichedelici, e le animazioni evocative di Anikmhamud, dal Bangladesh.

LACOSA nasce nel 2018 come percorso musicale di rimeditazione delle esperienze personali dei propri componenti. Spaziando tra sonorità naturali e intimiste, immaginazioni dreamy, ritmi wave, hip hop old school e lo-fi, LACOSA segue il filo conduttore della riflessione sul passato, nella convinzione che le esperienze umane siano tendenzialmente cicliche, ma che sia anche spazio per la discontinuità e la rinascita, traendo forte ispirazione dal mito di Persefone.

“Nagger è il secondo video dei LACOSA. I disegni di Anikmhamud emergono dalla proiezione magmatica di colore dipinta da Uluç Beykoz, e percorrono la ricorsività delle civiltà umane, che costruiscono e sostituiscono all’infinito diversi universi simbolici. Il contenuto del video dialoga e contrasta con il tema del brano, un’intima riflessione sulla difficoltà di lasciar andare il proprio passato”.

Guarda NAGGER qui: https://youtu.be/A4picIHnfMM

CREDITS VIDEO

Fondali psichedelici: Uluç Beykoz (https://www.fiverr.com/kerpetenuli)

Animazioni e disegni: Anikmhamud (www.fiverr.com/anikmhamud)

Nagger è stato registrato interamente da Matteo Marenduzzo al Soviet Studio di Cittadella (Pd) con un REVOX A77 di fine anni 60. Editing ProTools Matteo Marenduzzo.

Mixato e Masterizzato da Matt Bordin all’ Outside Inside Studio Di Volpago Del Montello (Tv). Prodotto da Matteo Marenduzzo e LACOSA.

Testi e musiche: LACOSA.

Cover singolo Luca Lago. Foto band Marta Rosso (Abbazia Sant’Eustachio, Nervesa Della Battaglia, Tv).

LACOSA: Walter Zanon (Voce); Luca Andretta (Sintetizzatori Yamaha, Drum Machine Roland, Basso Fender); Matteo Marenduzzo (Chitarre Fender, Taurus, Sintetizzatori Nord Lead); Paolo Trolese (Roland SPD-SX, Piatti Ufip, K)

https://www.instagram.com/lacosa_music

https://www.facebook.com/lacosa2band