Vendite pneumatici auto, è boom per gli all season: le ragioni del successo

È il trend del momento nel settore automotive, e i dati relativi alle vendite nel primo trimestre del 2021 lo confermano: agli automobilisti europei piacciono le gomme all season, che crescono a un ritmo più che doppio rispetto a quelli dei classici modelli invernali ed estivi.

Boom di vendite per le gomme 4 stagioni

Fino a pochi anni fa, gli pneumatici all season rappresentavano uno (scadente) compromesso tra estivi e invernali ed erano scelti da pochissimi automobilisti; oggi la situazione è a dir poco cambiata, perché i dati di vendita certificano che proprio quello dei 4 stagioni è il segmento più dinamico, quello su cui in tutta Europa si sta concentrando l’attenzione di chi possiede un’auto.

Merito delle innovazioni tecnologiche sul prodotto realizzate da tutte le Case costruttrici, ma anche della maggiore facilità nella ricerca e nell’acquisto di tali modelli: solo per citare un esempio, le pagine della piattaforma EuroimportPneumatici presentano migliaia di referenze tra le gomme quattro stagioni delle principali Marche del mercato, rendendo possibile confrontare prezzi e caratteristiche per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

I dati sulle vendite di pneumatici nel primo trimestre 2021

Basta guardare i numeri per comprendere la portata del boom delle gomme all season: solo nei primi quattro mesi del 2021, per questa tipologia di pneumatici sono stati venduti 6,839 milioni di esemplari, con un incremento positivo del 39% rispetto all’anno scorso e una quota di mercato che raggiungere oggi il 12%. Ciò significa, quindi, che i due prodotti specifici per estate e inverno vedono erodersi le tradizionali quote di marketshare: le gomme estive restano comunque il prodotto più diffuso in Europa, con circa il 60% dei volumi, ma sono cresciuti solo del + 6% nel corso dell’anno, con circa 34 milioni di unità, mentre le invernali hanno messo a segno un incremento positivo del 17% rispetto al 2020 (importante soprattutto se pensiamo che il picco delle vendite per questo prodotto arriva in autunno).

A livello globale, le vendite di pneumatici in Europa nel primo trimestre del 2021 ammontano a 53,722 milioni di unità, dato che comprende tutte le gomme destinate al mercato del ricambio per auto, SUV e veicoli commerciali leggeri – senza conteggiare, cioè, gli pneumatici forniti come primo equipaggiamento alle Case auto. Si tratta, come commentato da Fazilet Cinaralp, segretario generale di ETRMA (l’associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma) di un dato “incoraggiante, che mostra che in tutti i segmenti il mercato si sta riprendendo dopo un 2020 molto difficile, e un buon segno per la nostra industria e per la società, che stanno cominciando a poco a poco a muoversi di nuovo”.

I migliori pneumatici 4 stagioni

Se questo è il quadro generale, proviamo a vedere più da vicino quali sono i migliori modelli di pneumatici 4 stagioni attualmente sul mercato, grazie alla graduatoria realizzata dal sito Gripdetective, basata sull’analisi delle comparative delle riviste specialistiche e recensioni utenti.

La gomma più performante è il Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, che dà il meglio di sé soprattutto su strade bagnate e innevate, dove si rivela confortevole e in possesso di un buon potenziale di chilometraggio, aggiungendo inoltre prestazioni positive (ma non eccellenti) sull’asciutto e una risposta dello sterzo un po’ più lenta rispetto ai competitor.

Merita il secondo posto il modello Michelin Crossclimate, uno dei più “rivoluzionari” degli ultimi anni perché ha puntato le sue performance sulle caratteristiche estive (e non su quelle invernali): il risultato è una gomma che rinuncia ad aderenza sulla neve per garantire ottime prestazioni sulle superfici asciutte e bagnate, ideale per chi cerca prestazioni a tutto tondo da uno pneumatico all season.

È infine l’asciutto il punto debole degli pneumatici Continental AllSeasonContact, che comunque si segnalano per un ottimo comportamento su neve e prestazioni molto buone su bagnato, con un handling definito quasi sportivo e una resistenza al rotolamento molto bassa.