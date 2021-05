Manuali OSS: cosa sono e a cosa servono

La figura dell’Operatore Socio Sanitario, spesso indicato dall’acronimo OSS, è particolarmente richiesta in ambito ospedaliero e non solo. I concorsi pubblici per l’inserimento di personale qualificato con inquadramento da OSS, infatti, sono piuttosto frequenti; come altre procedure di selezione, richiedono un adeguato studio di preparazione, in vista delle prove d’esame. Tra gli strumenti che possono aiutare maggiormente i candidati nello studio preparatorio ci sono i manuali OSS, ovvero testi specifici e di carattere tecnico finalizzati alla preparazione dei candidati ai concorsi per Operatore Socio Sanitario. In questo articolo vedremo di cosa si tratta e come utilizzarli al meglio durante lo studio.

Definizione e inquadramento dell’Operatore Socio Sanitario

In Italia, l’OSS è una figura professionale riconosciuta dall’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 ; nello specifico, il comma 2 dell’articolo 1 definisce l’Operatore Socio Sanitario come “l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale” svolge attività indirizzate a “soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza” (sia in ambito sociale che sanitario) e a “favorire il benessere e l’autonomia dell’utente”.

La formazione degli OSS spetta alle Regioni e alle Province; queste, stando a quanto stabilito dall’Accordo sopra citato, ogni anno, in base al proprio fabbisogno, accreditano le aziende sanitarie locali per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale degli Operatori Socio Sanitari.

Quali sono le competenze dell’OSS

L’Accordo Stato Regioni delinea anche le competenze specifiche dell’Operatore Socio Sanitario; nell’apposito allegato sono indicate, tra le altre:

utilizzare metodologie di lavoro comuni;

collaborare con l’utente e la famiglia;

curare la manutenzione e la pulizia di attrezzature e arredi;

garantire la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti;

svolgere attività finalizzate alla cura dell’igiene personale;

aiutare la corretta assunzione di farmaci (su indicazioni del personale preposto);

effettuare interventi di primo soccorso e piccole medicazioni;

utilizzare protocolli di sicurezza;

effettuare il disbrigo di pratiche burocratiche.

I manuali per OSS

Come già accennato, chi aspira ad ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario deve superare una procedura di selezione pubblica. I bandi di concorso prevedono una o più prove e, di conseguenza, lo studio preparatorio assolve un ruolo di primo piano per affrontare in maniera adeguata le varie fasi del concorso.

Cosa sono, quindi, i manuali per OSS? In sintesi, si tratta di testi specialistici, curati e pubblicati da editori specializzati nel settore della manualistica. Il tratto distintivo di questo genere di pubblicazioni è il taglio tecnico e nozionistico, in quanto si tratta di testi il cui scopo principale è quello di supportare lo studio preparatorio allo svolgimento di prove concorsuali. Per questo motivo, la parte teorica viene integrata da esercizi e quesiti, che aiutano a fissare i concetti relativi a tutto ciò che concerne la figura dell’Operatore Socio Sanitario. Per quanto specifici, questi testi sono facilmente reperibili, non solo presso le librerie specializzate ma anche online, sia in formato cartaceo che e-book; per orientarsi tra le tante possibili opzioni, è possibile consultare la sezione dedicata ai manuali OSS su Librieconcorsi.com .

Come sfruttare i manuali per lo studio

Benché non esista una formula universalmente valida per prepararsi ad un concorso pubblico, inclusi quelli per OSS, vi sono comunque alcune tecniche che possono rivelarsi molto utili. Anzitutto, è bene organizzare lo studio in base al tempo che si ha a disposizione per studiare; successivamente, è consigliabile dare priorità alle materie ed agli argomenti sui quali si è meno ferrati. Inoltre, bisogna ‘tarare’ la preparazione sulla prova da affrontare; se, ad esempio, si avranno a disposizione 30 minuti, è buona cosa imparare a gestire il tempo, approntando una strategia efficace di svolgimento del testo. Se il manuale contiene le soluzioni dei quesiti, meglio evitare di ricorrervi troppo spesso, altrimenti le esercitazioni avranno un effetto controproducente.