Cassa Galeno promuove il Bando Eleonora Cantamessa rivolto a medici sotto i 40 anni per progetti di ricerca, specializzazione e volontariato

Online il Bando Eleonora Cantamessa promosso da Cassa Galeno (cassa mutua cooperativa per medici e odontoiatri) e rivolto a medici sotto i 40 anni per progetti di ricerca, specializzazione e volontariato.

In palio 3 borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna.

Di seguito ecco il bando e la locandina dell’iniziativa. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 agosto 2021.

bando-candidatura-privacy-PremioCantamessa_2021

Locandina borsa di studio Cantamessa 2021_A4

PREMESSA

Eleonora Cantamessa, medico e socio Galeno, ha perso la vita per essersi fermata a prestare soccorso a un ferito in una situazione che presentava elevati rischi.

Galeno vuole ricordare questo gesto. Perché è un gesto eroico, ma allo stesso tempo “normale” per un medico per cui prendersi cura dell’altro è prima di tutto una scelta di vita. Nel 2015 Eleonora Cantamessa ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro al valore civile e nel 2016 la medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica.

DESTINATARI

Il premio è riservato a tutti i medici e odontoiatri che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età.

Le borse di studio sono finalizzate a sostenere il medico/odontoiatra che vuole:

– frequentare corsi di perfezionamento e specializzazione

– svolgere un dottorato di ricerca

– svolgere attività di ricerca, anche post-dottorato

– frequentare corsi di perfezionamento all’estero

– partecipare a progetti di volontariato

PREMI

Verranno assegnate 3 borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna.