Occhiali: in arrivo la collezione Sun’s Good

Occhiali da sole: Sun’s Good propone una linea di occhiali perfetta per chi ama la vita all’aria aperta e per i veri summer lovers

Colorata come un tramonto sul mare, intensa come l’estate: la collezione Sun’s Good è pronta per farci sentire il sapore delle vacanze. Laboratorio creativo sempre in evoluzione, Sun’s Good propone una linea di occhiali perfetta per chi ama la vita all’aria aperta e per i veri summer lovers grazie alle sue soluzioni divertenti, colorate e sempre smart.

Restano protagonisti anche di questa stagione i paraluce, elementi classici reinterpretati in chiave moderna e attuale. Comodi e leggeri, proteggono gli occhi a 360 gradi da luce, riflessi e vento. I paraluce accompagnano il classico calibro 48 The Guardian, l’occhiale per i più piccoli The Kid e il sorprendente The Oyster: impossibile non innamorarsene. Il nome non mente e proprio come per le conchiglie di un’ostrica, la montatura foldable si piega su sè stessa, perfetta per essere portata nel taschino della camicia o del costume, sempre a disposizione per un aperitivo in spiaggia. Prezioso come una perla, The Oyster è il primo pieghevole con paraluce integrato al mondo.

Paraluce laterale anche per una delle novità assolute della stagione: il modello The Outrage. Questo modello, insieme al nuovo The Pilot, si presenta in un ampio ventaglio cromatico spesso caratterizzato da trasparenze per le montature e da un divertente e molto up-to-date uso delle lenti. In perfetto stile Sun’s Good!

www.sunsgood.com