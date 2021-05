Greta Thunberg accusa media cinesi di fat shaming

L’ambientalista svedese Greta Thunberg denuncia i media cinesi per accuse di fat shaming: “Un’esperienza piuttosto strana anche per me”

Greta Thunberg nel mirino della stampa cinese. L’ambientalista svedese è stata citata in un articolo firmato dallo scrittore cinese Tang Ge come “principessa ambientale. Anche se afferma di essere vegana, a giudicare dai risultati del suo sviluppo, le sue emissioni di carbonio non devono essere così basse”. Parole a cui hanno fatto seguito una lunga serie di insulti sui social, in particolare sull’aspetto fisico.

Greta Thunberg, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha denunciato tutto sui social: “Essere attaccata e vittima di fat shaming dai media statali cinesi è un’esperienza piuttosto strana anche per me”. Le origini del conflitto tra la ragazza promotrice dei Fridays for Future e la Cina risalgono al 2019, quando condannò il Paese asiatico per il primato mondiale di emissioni di gas serra.