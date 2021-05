L’Europa dei gelati: in Italia è il pistacchio il preferito

Un viaggio nell’Europa del gelato alla scoperta dei gusti preferiti: in Italia spopolano le creme e il Pistacchio è il gusto preferito

A Londra e a Dublino è amore per la Vaniglia, a Madrid e Parigi tutti pazzi per il cioccolato! In Italia, così come in Belgio, la parola d’ordine invece è: pistacchio.

In vista dell’estate, Deliveroo – la piattaforma leader dell’online food delivery – ha “disegnato” una mappa europea del gelato artigianale, osservando gusti, preferenze e abitudini dei consumatori quando ordinano gelato a domicilio: un fenomeno tipicamente italiano, amatissimo anche all’estero.

In Italia spopolano le creme ed il Pistacchio è il gusto preferito. Milano capitale del gelato a domicilio. Cagliari e Bergamo nella top 5

In Italia negli ultimi 12 mesi, gli ordini a domicilio di gelato sulla piattaforma di Deliveroo sono triplicati (+200%). In fatto di gusti, le creme dominano le scelte rispetto alla frutta, con il Pistacchio in cima alle preferenze degli italiani, davanti a Stracciatella e Nocciola.

Tra le città, Milano si conferma la capitale del gelato a domicilio davanti a Roma e Firenze. Cagliari e Bergamo chiudono la top 5 delle città gelato addicted.

All’estero? Una passione fatta di cioccolato e vaniglia.

Al di fuori dei confini nazionali, Cioccolato e Vaniglia sembrano essere la vera passione in termini di gusto, rispettivamente al primo posto in Francia e Spagna (Cioccolato) e nel Regno Unito e in Irlanda (Vaniglia), e secondi solo al Pistacchio in Belgio.

Mentre la Francia sembra, nel complesso, preferire gusti tradizionali che fanno parte anche della nostra tradizione, in Uk, Irlanda, Belgio e Spagna si notano tra le prime posizione gusti particolari come “Cookie”, “Oreo”, “Speculoos” e “Dulce de Leche”.

I trend emergenti: ingredienti insoliti e abbinamenti particolari

Tra le novità emergenti in fatto di gusti, in Italia si segnalano abbinamenti particolari ed ingredienti insoliti per il gelato, capaci di incuriosire e stimolare il palato: tra questi, ricotta e fichi, sambuco e pesca nettarina, ananas e zenzero, arachide salato, melone retato, banana e lime per citarne alcuni.

In Irlanda si fa largo il gusto “al pane nero”, in Uk il tris “rosmarino, miele e scorza d’arancia”, mentre in Spagna il “budino riso e birra”.

Le città europee che amano di più il Gelato a domicilio

Se in Italia è Milano la capitale del gelato a domicilio, nel Regno Unito è Londra la ice cream addicted city per eccellenza, davanti a Glasgow, Oxford, Belfast e Brighton.

In Spagna in testa Madrid, seguita da Barcellona, La Coruna, Alicante e Valencia; in Belgio prima Bruxelles e a seguire Gand e Anversa mentre in Francia al primo posto si posiziona Parigi davanti a Lione, Bordeaux, Tolosa e Grenoble.

A che ora si ordina il gelato? In UK come dopo cena mentre in Francia a merenda.

Gli inglesi ed i belgi come noi italiani, amano ordinare il gelato a domicilio solitamente intorno alle 20.00. In Irlanda si preferisce farlo alle 19.00 mentre gli spagnoli optano per le 18.00. In Francia invece il gelato sembra essere sinonimo di merenda: lo si ordina infatti alle 16 inoltrate.

I gusti preferiti su Deliveroo

I gusti preferiti in Italia

Pistacchio

Stracciatella

Nocciola

Crema

Cioccolato

Fiordilatte

Fragola

Yogurt

Gianduia

Caramello

I gusti preferiti nel Regno Unito

Vaniglia

Cioccolato

Fragola

Mint Choc Chip

Cookie Dough

Oreo

Cocco

Banana

Caffè

Pistacchio

I gusti preferiti in Spagna

Cioccolato

Vaniglia

Oreo

Fragola

Cioccolato Bianco

Dulce de Leche

Nutella

Nocciola

Limone

Crema

I gusti preferiti in Francia

Cioccolato

Vaniglia

Pistacchio

Stracciatella

Caramello

Nocciola

Amarena

Fragola

Limone

Caffè

I gusti preferiti in Belgio

Pistacchio

Vaniglia

Cioccolato

Stracciatella

Caramello salato

Fior di latte

Speculoos

Caffè

I gusti preferiti in Irlanda

Vaniglia

Honeycombe

Cookie

Oreo

Dulce de Leche

Caramello

Cioccolato

Fragola

Mint Choc Chip

Caramello salato