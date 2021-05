Criptovalute, cripto asset, ma di cosa si tratta?

Sinteticamente, con criptovaluta ci si riferisce a una valuta virtuale che si basa su un protocollo informatico di transazioni crittografate e decentralizzate, chiamato blockchain, mentre, sempre in linea generale, i cripto asset rappresentano asset virtuali memorizzati su un supporto elettronico che consentono a una comunità di utenti, che li accettano in pagamento, di effettuare transazioni senza dover ricorrere alla valuta legale.

Da un punto di vista giuridico, una criptovaluta non è una valuta dato che non dipende da nessuna istituzione, non gode di alcun corso legale in nessun paese. Tutto ciò, ovviamente, raffigura un qualcosa che rende difficile la valutazione del suo valore e non può, inoltre, essere risparmiata e, di conseguenza, costituire un valore di riserva.

Ma allora chi è a creare le criptovalute? Le criptovalute come il Bitcoin, vengono ad essere create da delle comunità di utenti internet, chiamati anche “minatori”, tramite un algoritmo che genera “token”, ossia un insieme di informazioni digitali all’interno di una blockchain, che vengono, poi, allocati a ciascun “minatore” come ricompensa per la loro partecipazione al funzionamento del sistema. La tecnologia utilizzata, è quella della blockchain, che ci permette di tenere traccia di una serie di transazioni in modo decentralizzato, sicuro e trasparente.

Una volta creati, questi token vengono memorizzati in una cassaforte elettronica memorizzata sul computer, tablet o laptop dell’utente oppure anche da remoto, ad esempio nel cloud. È, pertanto, possibile trasferirli via internet e in forma anonima tra i membri della comunità. Ma Bitcoin e criptovalute sono sicuri e legali? A differenza della moneta elettronica, le valute virtuali, ossia Bitcoin e criptovalute, non hanno ancora uno status giuridico esplicito e la loro supervisione da parte delle autorità pubbliche rimane embrionale.

Molti Stati, inoltre, non riconoscono Bitcoin e criptovalute come strumenti finanziari. In pratica, Bitcoin e le criptovalute non sono attualmente regolamentate. A questo proposito, molto spesso, diverse autorità che si occupano dei mercati finanziari, sono soliti ricordare che l’investimento in cripto asset può risultare essere molto rischioso e, oltre a ciò, vi sono molti truffatori operano su internet.

Se si desidera investire in cripto-asset, ed esserne consapevoli del fatto, può essere utile ricordare che vi sono a disposizione diversi elenchi in cui sono stati inseriti i siti che sono noti per aver effettuato delle truffe. Una lista nera, quindi, che è bene prendere in considerazione. Investendo in cripto-asset come, del resto, per ogni investimento, si possono affrontare diversi rischi.

Uno tra i più noti, viene ad essere conosciuto come bolla speculativa. In questo caso, il prezzo di Bitcoin e delle criptovalute è altamente volatile ed espone gli acquirenti a perdite finanziarie potenzialmente molto grandi. Altro aspetto in tema di sicurezza, riguarda il possibile riciclaggio di denaro. Difatti, proprio per loro natura anonima, i cripto-beni promuovono l’elusione delle norme antiriciclaggio e, di conseguenza, potrebbero partecipare al finanziamento del terrorismo o di attività criminali.

Ma, perché si dovrebbe essere interessati ad acquistare Bitcoin e criptovalute? Ad esempio, lo si potrebbe fare per poter essere in grado di speculare sul prezzo di Bitcoin e delle criptovalute senza possedere l’asset digitale, ma, anche, per poter beneficiare dell’esposizione indiretta in diversi mercati sottostanti con un unico conto, così come se si vuole iniziare a fare trading immediatamente. In ogni caso, è altresì importante stabilire una adeguata strategia di gestione dei rischi, che dovrebbe includere fermate e limiti convenienti.

L’acquisto o la vendita di Bitcoin e di criptovalute, andando a concludere, comporta l’utilizzo di una piattaforma di scambio, che richiede la creazione di un account di valuta e la memorizzazione di criptovalute nel proprio portafoglio digitale.