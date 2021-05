Brembo festeggia 60 anni con New G Sessanta

Brembo presenta New G Sessanta, il nuovo concept che si ispira alla prima pinza freno per motocicletta prodotta dall’azienda

In occasione del suo sessantesimo anniversario, Brembo presenta New G Sessanta, il nuovo concept che si ispira alla prima pinza freno per motocicletta prodotta dall’azienda e che incarna la nuova visione di mobilità del futuro.

Il cuore del concept è la rivoluzionaria introduzione della tecnologia Led direttamente sul corpo della pinza. Questa soluzione è adattabile ad ogni applicazione e tipo di pinza e ne esalta forme e funzioni: può essere allo stesso tempo interfaccia, dialogando direttamente con l’utente, e scelta estetica, adattandosi ai suoi gusti e preferenze. La luce porta l’esperienza di Brembo nell’uso del colore ad un livello superiore, attribuendogli così nuovi valori.

Brembo New G Sessanta è infatti un concept pensato per essere personalizzabile, gestendo attraverso la tecnologia wireless, a veicolo fermo, la tonalità di luce desiderata per esprimere uno stato d’animo, arricchire lo stile del mezzo o adattarlo al luogo in cui si trova. L’utilizzo della luce e del colore permetterebbe inoltre di ricevere dati e informazioni sullo stato del veicolo e sulla pinza stessa, o ancora ritrovare il veicolo parcheggiato anche tramite l’emissione di luci di cortesia.

Da sempre precursore delle innovazioni che hanno fatto la storia degli impianti frenanti ad alte prestazioni, Brembo ha immaginato un concept di pinza freno che supera i tradizionali canoni tecnologici e di design introducendo un linguaggio contemporaneo, che si rivolge in particolare alle nuove generazioni.

Il concept Brembo New G Sessanta celebra nelle forme la prima pinza freno mai realizzata dall’azienda, prodotta nel 1972 per la moto, e nel nome il suo progettista. Rispettoso delle linee iconiche che contraddistinguono il primo modello, diventato storia, il concept ne reinterpreta le nervature con elementi evoluti, composti da pieni e vuoti dinamici, che risultano però essenziali nella loro immediatezza e coerenza formale.

Come la prima pinza Brembo del ‘72 ha rappresentato un punto di riferimento per tutte quelle prodotte successivamente, così, con il concept New G Sessanta, Brembo immagina nuove funzionalità e soluzioni delle pinze freno, in linea con la propria strategia di diventare un autorevole Solution Provider e di confermarsi come punto di riferimento anche per le generazioni future.