Fuori in digitale Too Late di Alessio Vetrano & Josh Whittaker

Alessio Vetrano alias Gin Tonic & Josh Whittaker (feat. Dandy Turner) pubblica “Too Late”: il nuovo singolo ora disponibile in digitale

Disponibile su tutte le piattaforme digitali TOO LATE, il nuovo singolo nato dal sodalizio fra il cantautore inglese Josh Whittaker (Joshua Whittaker), già nella top 3 degli Young Songwriters del Regno Unito secondo la BBC, ed il producer messinese Gin Tonic (Alessio Vetrano), quest’ultimo fra gli artisti in ascesa nel panorama musicale non solo siciliano, ma di tutta la penisola. Una connessione particolare, questa, che si concretizza in un nuovo brano tra l’italiano e l’inglese, arricchito dal featuring dell’emotrapper romano campione di streaming Dandy Turner.

Josh Whittaker e Gin Tonic hanno già pubblicato ben quattro singoli insieme: i due, conosciutisi sul noto videogame FORTNITE, da tre anni a questa parte portano avanti una collaborazione e un’amicizia completamente a distanza. Whittaker, originario di Manchester, e Gin Tonic, tra Roma e Messina, sfidano ogni possibile limite, lavorando insieme senza essersi mai incontrati dal vivo.

Too Late, pubblicato per Visory Records (ediz. Thaurus Publishing, distr. Believe), è un brano pop dalle tematiche sad love: le sonorità richiamano lo stile di Lewis Capaldi, mescolando elementi dell’immaginario emo-rap rappresentato da Dandy Turner – disco d’oro per Sei bella come Roma, tormentone di tendenza su Instagram e Tik Tok.

Il brano anticipa il prossimo album a quattro mani di Josh Whittaker e Gin Tonic, 667, in arrivo in autunno.

Il progetto grafico e videografico è curato da Alessandro Chersovani, in arte TESTA DI CHEZZO, uno dei più rinomati grafici italiani.

BIO

Gin Tonic – Alessio Vetrano, in arte Gin Tonic, è un produttore discografico e un disk jockey classe 1995, nato a Messina e adottato da Roma, ritenuto tra i principali esponenti della scena pop ed emo rap siciliana e romana dal 2019. Gin Tonic è stato influenzato in giovane età dalla musica rock internazionale, dal cantautorato italiano e dal rap, per poi innamorarsi della musica in ogni sua sfaccettatura. I suoi artisti di riferimento sono i Pink Floyd, Juice WRLD, XXXTentacion e Lucio Battisti. Fino al 2018 ha girato quasi tutte le città del centro e del Sud Italia con i suoi DJ set, toccando anche Milano in diverse occasioni. Nel 2019, dopo aver collezionato nel bagaglio delle sue esperienze diversi rapporti con artisti romani molto noti, decide di riprendere la produzione. Nello stesso anno avviene il fortunato incontro con il cantautore inglese Josh Whittaker.

Josh Whittaker – Joshua “Josh” Whittaker è un premiato cantautore inglese classe 1999 nato a Bedford e residente a Manchester. Ha debuttato su BBC Introducing, Top 10 Young Song Writer 2018 ed è stato finalista nazionale di Open Mic UK & Guest Act. È resident vocalist e interprete per diverse radio locali ed enti di beneficenza. Nel 2019 ha conosciuto tramite il noto videogame Fortnite il producer Alessio Vetrano alias Gin Tonic, noto produttore italiano con cui ha pubblicato quattro singoli. I due sono al lavoro sul loro prossimo album, realizzato completamente a distanza.

Dandy Turner – Nicholas Lucarini, conosciuto nel mondo della musica come Dandy Turner, è da anni noto nell’ambito dell’emotrap e del lo-fi. Con uno stile nuovo e totalmente sconosciuto riesce a creare pezzi empatici che arrivano dritti all’ascoltatore. Il suo nome d’arte si ispira al giovane Timmy Turner del cartone animato I Fantagenitori. Pieno di sogni e desideri, Dandy Turner è riuscito a raggiungere dei risultati incredibili a livello di streaming, spopolando su Instagram e Tik Tok con la hit Sei bella come Roma e con i recenti singoli Ancora tu e Due cuori a metà.