Previsioni meteo 23 maggio 2021: caldo estivo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 23 maggio 2021: tempo stabile sulle regioni del Centro e del Sud Italia con caldo in aumento, ancora qualche disturbo pomeridiano al Nord e Sardegna

Domenica dal sapore estivo al Sud Italia grazie all’anticiclone africano che in queste ore sta caratterizzando le condizioni meteo anche su gran parte del Centro. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni e caldo in aumento su queste aree della Penisola, mentre il Nord continuerà ad essere interessato da correnti più fresche. Al settentrione saranno dunque possibili piogge di stampo pomeridiano, e l’instabilità potrà riguardare anche la Sardegna per una perturbazione in avvicinamento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da forte maltempo al Nord per l’arrivo di una perturbazione che martedì interesserà anche parte del Centro. Bel tempo a seguire, con una nuova rimonta anticiclonica.

Intanto per oggi, domenica 23 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con qualche pioggia tra Lombardia, Trentino e Triveneto; qualche apertura tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio instabilità, con precipitazioni sparse; asciutto con maggiore nuvolosità su Liguria ed Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto, con molte nubi altrove. Nuovo peggioramento in arrivo nelle ore notturne.

Al Centro al mattino cieli poco nuvolosi con locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio prevalenza di cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma con tempo asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo con maggiore nuvolosità in Toscana. Peggiora nella notte su quest’ultima e sulle Marche.

In Toscana locali piogge al mattino sui settori settentrionali, asciutto altrove con molte nubi; nel pomeriggio e poi anche in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi con tempo stabile.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni, con qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto, ma maggiore nuvolosità tra Campania, Molise e Puglia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite; locali precipitazioni nella notte sulla Sardegna.

In Calabria giornata di bel tempo con ampi spazi di sereno su tutti i settori nelle ore diurne; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi con tempo asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie al Nord, in generale aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.