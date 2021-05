Piove è il singolo di debutto di Occhi

Online sulle piattaforme digitali “Piove”, il singolo d’esordio di Occhi: il brano nasce come una parodia trap e racconta la fine di una storia d’amore

Fuori “Piove”, il nuovo singolo di Occhi. Il brano nasce come una parodia trap e racconta la fine di una storia d’amore. Con ironia il brano “affronta i momenti difficili legati al rimettersi in gioco, quando poche persone sono dalla tua parte”, racconta l’autore. “Piove” accosta metaforicamente alcune immagini di serate milanesi caotiche vissute dal cantautore, alle diverse fasi di consapevolezza in sé. Il pezzo conclude con un’apertura totale alla rinascita: “quand’ero steso in mezzo al fango tu stavi lì a guardare, adesso goditi la pioggia mentre da me si sale”.

Il brano è il primo singolo che preannuncia l’uscita del prossimo EP di Occhi. Il nuovo lavoro in uscita sarà il seguito di un percorso già iniziato dall’autore con il primo EP dal titolo “Trittico 1”. In questo, Occhi raccoglie le esperienze più significative di un periodo misterioso e confuso, legato ad un gioco online. Il ghosting ricevuto sulla piattaforma di gioco viene rappresentato nell’EP come situazioni negative che, condivise con il pubblico, portano ad un rinnovamento.

Occhi è un personaggio paradossale e comico, un progetto introspettivo che nasce a Milano. Il personaggio racconta storie caratterizzandosi con un vestito musicale urban: mette insieme la passione per le forme pop e post hip hop senza però essere categorizzato con un unico genere. Tra le sue influenze troviamo artisti come Joji e Bruno Martino, ma anche più rock come i Verdena e come penna autorale di riferimento Franco Califa- no. Il cantautore nei suoi brani racconta esperienze personali con semplicità e schiettezza, presentandole con ironia allo scopo di mostrare quanto al giorno d’oggi la musica si ascolti sempre meno con l’udito e sempre più attraverso la comunicazione che le gravita attorno.

Il progetto Occhi esordisce nel 2020 con l’EP “Trittico 1”. I tre brani estratti “Il buio parla troppo”, “Non torno indietro” e “Se tu mi vuoi” danno inizio al racconto che proseguirà con l’uscita, nel 2021, del nuovo EP “Trittico 2 +1.0”, anticipato dall’uscita di “Piove”.