Parrelle: fuori il videoclip del brano dalle22alle5

Parrelle online con il videoclip di “dalle22alle5” realizzato con l’aiuto dei fan. Il brano prodotto da Simone Sproccati per Luppolo Dischi/Artist First

Luppolo Dischi presenta il video di dalle22alle5, il nuovo singolo del cantautore napoletano Parrelle distribuito da Artist First e prodotto da Simone Sproccati già inserito nella playlist Scuola Indie di Spotify e in rotazione su Rai Radio 2 Indie. Dalle22alle5 è un brano la cui malinconia è scandita da attimi e immagini che esprimono il disagio dei giovani soffocati dalle restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

“Il videoclip è nato per sentirsi vicini, pelle su pelle, abbraccio su abbraccio, pur restando ancora, a casa. Ognuno a casa con le proprie fobie. Ognuno a casa con i propri sogni messi in stand-by. Ognuno a casa perché è giusto, ma con la voglia di esplodere e tornare ad ossigenare i polmoni. Dire “dalle22alle5 “ è diventato un po’ come un mantra, un qualcosa che conoscono tutti, ma sempre difficile da accettare. L’idea di un video simile nasce proprio per questo: non dimenticare mai ciò che si è vissuto, ma concedersi due minuti e quarantacinque secondi di leggerezza e speranze. Non può piovere per sempre. Non potrà esserci un coprifuoco per sempre. È una promessa”.

Il videoclip è stato realizzato da Giuseppe Cardaci creando un contest su Instagram in cui è stato chiesto ai fan di inviare un video in cui mostrassero il mood della loro serata durante il periodo di restrizioni legate al Covid.

“Quanto è difficile lasciarsi alle spalle un amore da bmp accelerati? Molto, ma forse troppo quando le sue pupille ti ricordano Malibù e quel suo vivere leggero Jennifer Aniston; e puoi sentirti stropicciato come il drum in una cartina Rizla, col cuore diretto verso l’ipotermia, ma a rinunciarci fai ancora una dannata fatica. Eppure non credevo che il coprifuoco potesse riguardare anche i viaggi da poter fare dentro di te; eppure io dalle22alle5 vorrei percorrerti e sentire la tua voce esplodermi nei timpani. Ancora”.

CHI È PARRELLE?

All’anagrafe Pierluigi Russo, Parrelle nasce a Pompei nel dicembre 1994. Artista eclettico, ama navigare negli oceani della new wave indie-pop strizzando l’occhio al cantautorato italiano grazie alla capacità di raccontare e raccontarsi attraverso ricordi, metafore, parole.

Vivo a Boscoreale, paese in provincia di Napoli con gli occhi sul Vesuvio, in una strada che porta il nome di “Via Parrella” al singolare, ma che nel corso degli anni, grazie al dialetto, viene comunemente definita al plurale: “abito ai Parrelle”; da qui nasce il mio nome d’arte, la strada dove abito, perché ovunque mi porterà la musica non dovrò mai, e dico mai, dimenticare da dove sono partito, le mie radici.