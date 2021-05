I LOST tornano con Come Ci Siamo Arrivati

I LOST tornano con il nuovo singolo “Come Ci Siamo Arrivati” (Artist First per conto di Sorry Mom!), uscito su tutte le piattaforme digitali

Dopo l’uscita di Banksy, brano pubblicato lo scorso 15 gennaio che, con il video ufficiale, ha visto il gruppo conquistare il titolo di prima band italiana scelta da Reface, l’app che sta spopolando in tutto il mondo, i LOST tornano con il nuovo singolo “Come Ci Siamo Arrivati” (Artist First per conto di Sorry Mom!).

Canzone dalle sonorità malinconiche, “Come Ci Siamo Arrivati” è una ballad nostalgica che racconta la fine di una storia d’amore.

«“Come Ci Siamo Arrivati” è una di quelle canzoni che scrivi quando, a distanza di tempo, ripensi alla fine della tua ultima storia d’amore – raccontano i LOST composti da Walter Fontana, Roberto Visentin e Luca Donazzan –. Parla del momento in cui ti rendi conto che la vita nonostante tutto va avanti: il dolore passa e ciò che resta sono solo brevi istanti impressi nella mente che ogni tanto riemergono, ma che guardi con occhi diversi. Certo, a volte, ti chiedi come ci si arriva davvero a fingere, dimenticare o semplicemente voltare pagina. Ma la verità è che la vita è così e ognuno di noi può trovare una risposta, solo andando avanti».

Intanto è partito il Virtual Radio Tour della band. I LOST sono stati ospiti, in video collegamento dal loro studio, anche di uRadio, la radio degli studenti di Siena. Un tour per vivere passato, presente e futuro della loro carriera musicale.

Qui la tappa: uRadio Intervista i Lost – YouTube