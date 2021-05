Le azioni di Sarepta volano in Borsa

I dati positivi della terapia genica DMD SRP-9001 per la distrofia muscolare di Duchenne fanno volare le azioni di Sarepta Therapeutics

Le azioni di Sarepta Therapeutics hanno guadagnato fino al 12% martedì dopo che l’azienda ha riportato dati iniziali positivi da un trial di fase I della sua terapia sperimentale di trasferimento genico SRP-9001 (rAAVrh74.MHCK7.micro-distrofina) in pazienti con distrofia muscolare di Duchenne (DMD). “Nei risultati del primo studio clinico, SRP-9001 ha determinato una robusta espressione della micro-distrofina e nessun nuovo segnale di sicurezza rispetto agli studi precedenti”, ha detto Sarepta. Lo studio è stato condotto in partnership con Roche.

Lo studio ENDEAVOR ha arruolato 20 pazienti con DMD di età compresa tra i quattro e i sette anni che hanno ricevuto una singola infusione di SRP-9001 alla dose di 1,33×1014 vg/kg. L’endpoint primario valuta il cambiamento rispetto al basale nell’espressione della proteina micro-distrofina misurata tramite Western blot a 12 settimane. Gli obiettivi secondari includono il cambiamento dal basale nell’intensità delle fibre di espressione della microdistrofina misurata tramite immunofluorescenza (IF), sempre alla settimana 12.

Le biopsie muscolari dei primi 11 pazienti hanno mostrato una trasduzione robusta in tutti loro, con un’espressione media della micro-distrofina del 55,4% del normale. Sarepta ha detto che le copie medie del genoma del vettore per nucleo hanno raggiunto 3,87. Inoltre, l’azienda ha riportato una media del 70,5% di fibre muscolari che esprimono micro-distrofina, rispetto a un basale del 12,8%, con un’intensità media al sarcolemma del 116,9%, rispetto alle biopsie normali. I confronti tra le misure basali e post-trattamento erano statisticamente significativi.

Dei due pazienti che hanno subito eventi avversi severi, uno ha avuto livelli elevati di un enzima epatico chiamato transaminasi, che può segnalare problemi al fegato. Un altro paziente ha avuto nausea e vomito. Sarepta ha detto che non c’erano segni di compromissione della funzione epatica in nessun paziente.

L’aumento delle transaminasi è un effetto collaterale noto delle terapie geniche basate su AAV, ha detto un portavoce di Sarepta. Entrambi gli eventi avversi sono stati completamente risolti.

In una conference call con gli investitori martedì mattina, l’azienda ha definito gli effetti collaterali per lo più lievi, compreso il vomito che è venuto su nella prima settimana ed si è risolto rapidamente. Gli effetti collaterali erano coerenti con i test precedenti, hanno detto i dirigenti.

Adesso l’azienda espanderà lo studio 103 per includere pazienti anziani ambulanti e non ambulanti.

L’altra terapia genica di Sarepta

Con sede a Cambridge, Massachusetts, Sarepta sta sviluppando un’altra terapia perla DMD, nota per ora con la sigla SRP-5051. All’inizio di maggio alcuni gravi eventi avversi erano stati scoperti in uno studio clinico di fase 2 che testa SRP-5051. Due pazienti hanno subito un calo critico dei livelli di magnesio e i livelli di potassio di un altro paziente sono crollati. Tutti i pazienti sono stati trattati, e le preoccupazioni sono state risolte rapidamente.

Il portavoce di Sarepta ha detto che l’ipomagnesemia è qualcosa che ora verrà monitorata e trattata con integratori orali per prevenire qualsiasi evento futuro – una dichiarazione che gli analisti di RBC Capital Markets hanno concordato potrebbe risolvere le preoccupazioni. La stessa preoccupazione non è emersa nello studio su SRP-9001.

I prossimi passi per SRP-9001 saranno per Sarepta di incontrare la FDA e altre agenzie di regolatorie, a partire da metà anno, per riprendere lo studio 301.