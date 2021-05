Versace lancia la linea Eyewear griffata Cody Simpson

Arriva la nuovissima capsule uomo Versace Eyewear con protagonista Cody Simpson che indossa i nuovi modelli sole e vista

La nuova capsule uomo Versace Eyewear reinterpreta l’iconica Medusa, inserita a rilievo attraverso la tecnica di fusione, creando così una collezione dal carattere contemporaneo.

L’esclusiva collezione ha come protagonista Cody Simpson; cantante, attore, modello e nuotatore, incarnazione ideale dell’uomo Versace. Grintoso, pieno di talento e sempre pronto a mettersi in gioco, Cody indossa i nuovi modelli sole e vista con la tipica disinvoltura e l’attitudine inconfondibile del brand.

Una classica forma pilot reinterpretata in una montatura in metallo, in cui l’iconica Medusa è fusa tra i due ponti e integrata nelle aste con lavorazione a giorno. La sofisticata palette cromatica impreziosisce lo stile del modello: oro con lenti grigie, canna di fucile con lenti grigie a specchio argento e oro con lenti sfumate marrone chiaro a specchio oro.

Un occhiale da sole dal look futuristico, con audaci lenti rimless a mascherina. Il ciliare metallico e le lenti avvolgenti esaltano il carisma della silhouette, mentre la leggendaria Medusa è proposta sia sul ponte che sulle aste. Le nuance metalliche completano e valorizzano il look: argento con lenti grigio chiaro a specchio argento, oro con lenti marroni a specchio oro e oro chiaro con lenti marrone scuro a specchio oro.

Espressione di un design contemporaneo, questa montatura da vista pilot in metallo sfoggia un design sottile con doppio ponte. Le aste lavorate a giorno con dettagli Medusa valorizzano una silhouette chic declinata in argento, canna di fucile e nero opaco.