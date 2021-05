Gli Smokey Punch pubblicano Lucky Ones

Il nuovo singolo “Lucky Ones” degli Smokey Punch è un tributo a chi affronta le difficoltà a testa alta: il brano è disponibile online

Il nuovo singolo della band parmense Smokey Punch è un inno a chi affronta le difficoltà a testa alta, a chi non si arrende andando avanti senza paure o rimpianti.

I “Lucky Ones”, ovvero i fortunati, sono semplicemente persone che hanno saputo proseguire per la loro strada, non mollando mai. In questo modo hanno costruito tutto ciò che hanno, pur apparendo dall’esterno come “baciati dalla fortuna”.

Intraprendenza e positività del messaggio sono rispecchiate anche dall’arrangiamento energico e divertente, che dà vita ad una canzone pop-punk da ascoltare a tutto volume.

Il videoclip della traccia, diretto da Andrea Puglia, è ambientato in un pub e vede il cantante Matteo Amico in un faccia a faccia con l’impersonificazione delle paure e delle insicurezze, che viene metaforicamente sconfitta dal messaggio del brano.

Gli Smokey Punch sono una band pop-punk di Collecchio (PR), composta da Matteo Amico alla voce, Andrea Puglia al basso, Michele Casalini e Davide Vecchi alle chitarre e Marco Crivaro alla batteria. Il gruppo è attivo dal 2012 e vanta esperienze live in Europa, USA e Sud America, sempre in movimento grazie alla voglia di suonare e all’amore per la musica. Dal 2016 collaborano con Sorry Mom!.

Fino ad ora, gli Smokey Punch hanno pubblicato: nel 2013 un EP omonimo, nel 2014 l’album “The Fool” e nel 2018 “Don’t Play This at Home”, oltre ai singoli “Dynamite” e “Sweet But Psycho”, rispettivamente nel 2017 e 2019. L’ultima uscita del 2021 è il brano “Lucky Ones”, accompagnato da un videoclip ufficiale.

Link al video: https://bit.ly/3ey3cPy

ASCOLTA “LUCKY ONES”!

Spotify: https://spoti.fi/3gJCaYp

iTunes: https://apple.co/3aNOovi

Youtube: https://bit.ly/3ey3cPy

Deezer: https://bit.ly/3eCbmGY

Amazon: https://amzn.to/32Yz4aS

https://www.facebook.com/SmokeyPunch

https://www.instagram.com/smokey_punch/