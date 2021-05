Il rapper TAURU$ pubblica il nuovo singolo

“Ce la puoi fare” è il nuovo singolo del rapper TAURU$: il brano, fuori per Visory Records, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming

In rotazione radiofonica “CE LA PUOI FARE” (Visory Records), il nuovo brano di TAURU$ disponibile anche su tutte le piattaforme di streaming. “CE LA PUOI FARE”: questo è il titolo, ma anche il cuore pulsante del nuovo brano di TAURU$, un pezzo che narra la storia di una ragazza costretta dalle circostanze ad uscire dalla propria comfort zone e a trovare il coraggio e la resilienza necessari per mettersi davvero in gioco. La paura dell’ignoto, a volte, può essere paralizzante, ma non c’è svolta per chi resta immobile.

“Prendiamoci la nostra vita senza aspettare, guardami e dimmi Ce la puoi fare”, canta TAURU$ nel nuovo singolo, volendovi racchiudere tutta la voglia di quel rivoluzionario salto nel vuoto che conduce al cambiamento e alla crescita personale.

Biografia

Gabriele Minichelli, in arte TAURU$, è un giovane rapper di Torino. Ama la musica fin da piccolo e crescendo si appassiona sempre più al rap. Dal 2020 inizia a comporre inediti propri, inaugurando così il suo percorso da solista. Il nuovo brano di TAURU$, dal titolo “Ce la puoi fare” (Visory Records), è disponibile in digitale dal 23 aprile e in radio dal 30 aprile 2021.

