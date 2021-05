Angelina Jolie ricoperta di api nel video Instagram

Un atto di coraggio, un gesto forte per sensibilizzare sul rischio scomparsa degli impollinatori, componente fondamentale della catena alimentare del nostro Pianeta. Angelina Jolie ha scelto di contribuire così alla giornata mondiale delle api che si è celebrata lo scorso 20 maggio.

Un video girato dal fotografo e illustratore Dan Winters, che sul profilo Instagram di National Geographic ha raccontato l’esperienza vissuta con l’attrice premio Oscar e ambasciatrice Onu.

“Sono un apicoltore e quando mi è stato assegnato l’incarico di lavorare con lei, la mia preoccupazione principale era la sicurezza. Tutti sul set tranne Angelina dovevano indossare una tuta protettiva. Doveva essere silenzioso e piuttosto buio per mantenere calme le api. Angelina è rimasta perfettamente immobile, coperta di api per 18 minuti”. Fortunatamente, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Winters specifica che tutti gli insetti erano senza pungiglione…GUARDA QUI IL VIDEO