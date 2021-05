Le skin di Rambo e Die Hard sono su Call of Duty

Videogiochi: su Call of Duty arrivano le skin a tempo di Rambo e di John McClane di Die Hard, i due personaggi icona del cinema d’azione

Arrivano nel mondo di Call of Duty due eroi “duri a morire”. Su Warzone, Black Ops Cold War e Call of Duty: Mobile sono disponibili le skin di Rambo e di John McClane di Die Hard. I due personaggi che hanno fatto la storia del cinema d’azione, interpretati rispettivamente da Sylvester Stallone e Bruce Willis come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno fruibili per un periodo di tempo limitato.

I contenuti speciali di Call of Duty x Rambo e Die Hard

Oltre alle skin, giocabili su tutte le piattaforme, i contenuti speciali comprendono nuovi punti di interesse e missioni ispirati ai film in Warzone, nuove modalità a tempo limitato in Black Ops Cold War e Warzone, un tema modalità multiplayer in Call of Duty: Mobile. E ancora, nuove armi, oggetti cosmetici e altro a tema Anni 80.