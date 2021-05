Giogala in radio e in digitale con Arsenico

Giogala pubblica per BIT Records il nuovo singolo “Arsenico” con il featuring dei WhiteShark. Il brano è disponibile in radio e in digitale

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “ARSENICO” (BIT Records), nuovo brano di GioGala che vede il featuring dei WhiteShark. “ARSENICO”, nuovo singolo di GIOGALA, è una canzone dal significato profondo che parla di quanto spesso e con quanta leggerezza beviamo la vita goccia dopo goccia come fosse un veleno che lentamente ci porta ad agonizzare, nel panico. Unica salvezza da questo stillicidio è la vicinanza e il supporto di chi amiamo. Il brano affonda le sue sonorità nella tradizione pop-rock italiana con l’inserimento di metriche hip-hop, con il featuring dei WhiteShark ad arricchire e completare questa commistione sonora.

«Ho scelto “Arsenico” come singolo perché è un brano che mi emoziona molto, sia per la carica emotiva che trasmette la musica, sia per il significato del testo autobiografico – spiega GioGala a proposito del pezzo – Il brano mi ricorda ascoltandolo e cantandolo che nonostante tutto, avrò sempre accanto una persona che mi vorrà bene. Con questo brano voglio trasmettere energia e una speranza mischiata con un pizzico di malinconia».

Il videoclip ufficiale di “Arsenico”, diretto da Davide Tombini, è stato interamente girato tra le province del bergamasco e include una sequenza di immagini che vuole metaforicamente rappresentare un viaggio musicale che conduce GioGala verso una figura femminile interpretata da Laura Gennari.

Biografia

Giovanni Gala, in arte GioGala, nasce a Ischia 34 anni fa. Muove i primi passi nella musica a Ferrara dove è cresciuto, e a 14 anni inizia a studiare chitarra, basso elettrico, pianoforte e canto, cominciando a comporre le prime canzoni, alcune delle quali le inserisce nel suo album di debutto. Nel 2017 viene scoperto dalla Vadema Music che lo prende sotto la sua ala, portandolo ad incidere diversi brani, tra cui “Scivola” che arriva in vetta a numerosi concorsi. Nel febbraio 2018 vince il Sanremo New Talent al festival della Musica Italiana imponendosi su 3000 partecipanti. Apre i concerti di Irene grandi, Omar Pedrini, Ivana Spagna e molti altri, pubblica il brano “Lascia Andare” classificandosi al 5° posto al concorso nazionale Cantaingiro 2019, nel 2019 e 2020 si classifica tra i primi 15 italiani alle finali del “Premio Nilla Pizzi” a Salsomaggiore Terme.

