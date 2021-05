Covid: obesità richiede più supporto ventilatorio

Covid-19: più necessità di supporto respiratorio con sovrappeso, obesità e diabete. Lo dimostra una ricerca internazionale con contributo italiano

Negli adulti ospedalizzati con Covid-19, il sovrappeso, l’obesità e il diabete sono risultati associati a maggiori probabilità di necessitare di un supporto ventilatorio, ma non al decesso. Nei pazienti con diabete, le probabilità di malattia infettiva grave non erano superiori al rischio associato all’indice di massa corporea. È quanto emerge da uno studio retrospettivo internazionale appena pubblicato sulla rivista Diabetes Care.

Nei primi sei mesi della pandemia da Covid-19 (fino al 30 giugno 2020) sono state oltre 10 milioni le persone infettate che hanno sofferto di sindrome respiratoria acuta grave e sono stati registrati più di 500mila decessi, ma rimane una notevole variazione nella gravità clinica e nei risultati, hanno premesso gli autori.

L’identificazione dei fattori di rischio associati a una malattia infettiva più grave è essenziale per ottimizzare il trattamento individuale, l’allocazione delle risorse e la scelta delle priorità per il trattamento vaccinale. L’obesità è emersa come un importante fattore di rischio per Covid-19 grave, ma molte domande chiave rimangono senza risposta.

Questa collaborazione multicentrica internazionale aveva lo scopo di verificare se sovrappeso, obesità o diabete avessero un ruolo indipendente nel favorire il rischio di un’evoluzione peggiore della malattia da SARS-CoV-2 e se il rischio legato all’indice di massa corporea (BMI) fosse modificato dalla presenza o meno del diabete.

I dati sono stati raccolti in 18 centri in 5 continenti diversi e sono particolarmente solidi dal punto di vista statistico perché riguardano oltre 7.500 pazienti ospedalizzati di etnie differenti, il 65% dei quali era in sovrappeso.

Fattori di rischio per il supporto respiratorio

I pazienti in sovrappeso, obesi o con diabete sono risultati avere un rischio più elevato di circa il 50% di dovere ricorrere a un supporto ventilatorio non-invasivo e del 20% circa di dover essere intubati. Queste tre condizioni non erano tuttavia associate a un aumento significativo del rischio di decesso fra i pazienti ospedalizzati.

«Interessante è stata anche l’osservazione che il diabete non rappresenta un rischio aggiuntivo nel paziente già in sovrappeso», ha commentato il prof. Luca Persani, ordinario di endocrinologia all’Università di Milano e primario della stessa specialità all’Auxologico di Milano, che ha collaborato allo studio. «Come Auxologico abbiamo partecipato fornendo le informazioni cliniche riguardanti i pazienti con Covid-19 ricoverati nel periodo marzo-maggio 2020 nei nostri centri di cura intensiva e semintensiva.

Dopo essere stati analizzati a livello di singolo centro, i dati sono stati messi in comune con quelli provenienti dagli altri 18 centri da 11 paesi (2 a Milano, Auxologico e Fatebenefratelli, 2 in Svizzera, 1 in Austria, 4 in Olanda, 1 in Danimarca, 1 in Norvegia, 1 in Cina, 1 a Singapore, 1 in Indonesia, 1 in Sud Africa, 3 in Usa).

«Sono poi stati analizzati dal centro promotore della ricerca presso l’Università di Melbourne in Australia, portando ai risultati che riteniamo molto utili per orientare la diagnosi e la terapia di quanti, affetti da sovrappeso, obesità e diabete, si ammalassero anche di Covid» ha aggiunto.

I risultati evidenziano l’importanza di mantenere un BMI sano, perché i pazienti con sovrappeso o obesità sono a rischio di Covid-19 grave, hanno commentato gli autori. «Anche se è improbabile che la riduzione degli attuali livelli di sovrappeso e obesità abbia un impatto nel breve termine sulla pandemia, potrebbe comunque contribuire a ridurre il carico di malattia nelle future pandemie virali», hanno concluso. «Inoltre, l’assenza di un’associazione tra sovrappeso/obesità e gravità della Covid-19 tra i diabetici potrebbe essere utile per la stratificazione del rischio e per un trattamento appropriato del paziente. In aggiunta, i nostri risultati possono fornire informazioni per la definizione delle priorità di immunizzazione per i gruppi ad alto rischio.

