Come catturare Yveltal su Pokémon Go

Pokémon Go, come catturare Yveltal che sarà disponibile fino al 1° giugno nei raid a cinque stelle: i Pokémon migliori da schierare

La prima parte dell’evento Leggende luminose Y ha preso il via su Pokémon GO.

Dopo il recente arrivo di Xerneas, sarà Yveltal a fare il suo debutto. Il Pokémon Leggenda di tipo Buio e Volante, appartenente alla regione di Kalos, sarà disponibile nei raid a cinque stelle per tutta la durata dell’evento (fino al 1° giugno).

Come sconfiggere Yveltal

Yveltal è Pokémon Leggendario appartenente alla sesta generazione della regione di Kalos.

Essendo di tipo Buio e Volante, è debole contro gli attacchi di tipo Elettro, Folletto, Ghiaccio e Roccia.

Nella battaglia non schierare tipi Terra e Psichico: Yveltal è immune alle loro mosse. Discorso analogo per i tipi Spettro, Erba e Buio, a cui è resistente.

I Pokémon migliori da schierare contro Yveltal

La scelta migliore potrebbe ricadere su Zekrom, Pokémon leggendario di tipo Drago/Elettro. L’attacco principale Sprizzalampo può causare un grande numero di danni, come mossa veloce ottima la Raggioscossa.

Se non avete Zekrom nel vostro Pokédex potete optare per Rampardos, Raikou, Mamoswine o Rhyperior, solo per citarne alcuni. L’importante è schierare il tipo giusto (ricordiamo, Elettro, Folletto, Ghiaccio o Roccia).

Ultima considerazione,come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Gli attacchi di Yveltal sono potenziati da nebbia e dal vento. Meglio evitare lo scontro in queste condizioni meteo.