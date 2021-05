Carlotta Scalabrini in libreria con Il cerchio magico

L’illustratrice e fumettista Carlotta Scalabrini debutta in libreria con “Il cerchio magico”: il graphic novel racconta il delicato periodo della prima adolescenza

BaBAO la collana della casa editrice BAO Publishing dedicata ai lettori più giovani che, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), presenta in libreria Il cerchio magico. Si tratta dell'esordio di Carlotta Scalabrini, illustratrice e fumettista di giorno e strega di notte! Il graphic novel dell'autrice racconta il delicato periodo della prima adolescenza con un pizzico di magia, per capire le proprie fragilità senza lasciarsi frenare.

IL CERCHIO MAGICO, IL LIBRO

Olivia va a scuola, ha un’amica e un fratello che le vogliono bene. Ma ogni volta che c’è un compito in classe o un’uscita di gruppo qualcosa la blocca, la fa sentire male, vorrebbe nascondersi e sprofondare, però non capisce perché, la chiama paura. Combatte questa battaglia personale e silenziosa in cui nessuno sembra poterla capire, tantomeno saperla aiutare. Il diario segreto è la sua unica valvola di sfogo.

Quando a scuola arriva un ragazzo tenebroso, Nero, il mondo attorno a lei sembra cambiare. Lui le fa scoprire di essere una strega e che controllando i suoi poteri e la sua sensibilità potrebbe perfino affrontare un pericolo enorme: l’ombra terribile che minaccia Valle Volpetta.

«È come se la mia mente andasse in cortocircuito. Mi blocco. Non sono me stessa. Io non sono davvero così…»

Il cerchio magico è un libro che parla di sentimenti e attacchi di panico

Carlotta Scalabrini racconta di quanto non sia facile crescere, ma anche di come è possibile accettare e convivere con le proprie paure che a volte sembrano insormontabili.