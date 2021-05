Angela Iris e Flacko online con Whisky

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming “Whisky”, il singolo dei due fratelli di sangue Angela Iris e Flacko

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “WHISKY”, il nuovo singolo dei fratelli Angela Iris e Flacko.

La stessa origine, due strade diametralmente opposte che si incontrano di nuovo in una canzone. È questa la storia di WHISKY, la storia di Flacko e Angela Iris, fratello e sorella di sangue, che hanno intrapreso due direzioni musicali completamente diverse, l’hip hop e la trap per lui, il cantautorato pop per lei. Due strade parallele che si sono improvvisamente incrociate, scontrate e fuse in questo brano di indubbio impatto e orecchiabilità.

Queste le parole di Angela Iris a proposito della nascita del nuovo brano, “Whisky”:

“Io e mio fratello siamo, in realtà, molto diversi, come lo è la nostra musica. Ciononostante, siamo sempre stati legati da un filo sottile, ma chiaramente visibile a tutti. In questo brano, presentiamo due punti di vista diversi sulla fuga dalla realtà, accomunati da una bottiglia di superalcolico”.

Racconta Flacko: “La canzone è nata da un giro di pianaforte di Angela. È venuta naturale, scritta in poco tempo e la melodia era già una bomba. Sono convinto che, nonostante le influenze diverse dei nostri generi, la nostra sinergia si senta tutta nel pezzo. Non c’è cosa più bella che condividere una produzione artistica, una necessità espressiva, una passione con una sorella o un fratello.”

Biografie

ANGELA IRIS

Angela Iris è il nome d’arte di Angela Ieriti, cantautrice milanese classe 1994. Il suo progetto discografico cantautorale nasce dopo anni di gavetta live, che la porta a esibirsi in centinaia di date in giro per la Lombardia e per l’Italia, arrivando negli ultimi anni ad aprire i concerti di nomi importanti della musica indipendente italiana, quali Bianco, Vallanzaska, Giorgieness, Lorenzo Kruger, e internazionale come Laura Gibson. Dopo l’uscita del primo singolo, Settembre, prodotto da Giovanni Carnazza, intraprende la produzione artistica del suo primo EP, con il produttore milanese Nati (Andrea Cattaldo). Da qui nasce Un Bel Guaio, l’EP d’esordio uscito lo scorso 28 agosto per Fotonica Label/distribuzione Artist First, che l’ha portata, tra l’altro ad esibirsi sul palco di Radio Deejay a Riccione per l’edizione 2020 di Deejay On Stage, e ad essere inserita, con il brano Guaio nelle playlist editoriali di Spotify “New Music Friday Italia” e “Scuola Indie“. Il suo nuovo brano, Whisky, è un racconto di fuga dalla realtà nato dalla collaborazione con suo fratello, il rapper Flacko.

FLACKO

Antonio Ieriti, in arte Flacko, classe ’99, è cresciuto nelle periferie dell’hinterland milanese. Si avvicina al mondo dell’hip hop durante l’adolescenza ascoltando la nascente scena trap italiana e francese e cimentandosi prevalentemente in esibizioni freestyle. Nel corso del 2018 pubblica su Youtube il suo primo brano intitolato 10NIKE, che colleziona più di diecimila visualizzazioni. Da lì il progetto cresce sempre di più fino alla pubblicazione del suo primo singolo ufficiale “Benzema”, uscito a inizio 2020 ed accompagnato da un video-cortometraggio di pregevolissima fattura, che lo porta ad essere conosciuto tra i ragazzi dell’hinterland milanese. Dopo una breve esperienza nel roster dell’etichetta indipendente Atena Dischi, condita dall’uscita di due singoli, Cicatrici e Aladdin, Flacko entra ufficialmente a gennaio 2021 nell’incubatore artistico dell’RKH Studio di Torino, con il quale ha pubblicato il primo singolo, Zidane Freestyle, immediatamente aggiunto alla playlist editoriale di Spotify Raptopia, seguito da Frero e Mayday.

