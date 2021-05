Super 7 e Saucony insieme per le nuove sneakers

Super 7 e Saucony insieme per una capsule a tema Universal Monsters. Protagonista la Jazz Original in quattro “mostruose” interpretazioni

Super 7 e Saucony insieme per una capsule a tema Universal Monsters. Protagonista la Jazz Original in quattro ‘mostruose’ interpretazioni: Creature from the Black Lagoon, Frankenstein, The Bride of Frankenstein e The Mummy.

Creature from the Black Lagoon

Omaggio al mostro della laguna nera, queste Jazz Original sembrano arrivare direttamente dalle profondità della giungla amazzonica: i dettagli tono su tono con la tomaia verde palude richiamano le squame degli animali acquatici mentre i lacci rossi, proprio come la bocca del Mostro, sono un lampo di colore che accende la silhouette. Completa il tutto la suola verde traslucida per un tocco davvero mostruoso. Correte a prendere le vostre prima che questo esemplare raro si estingua!

Frankenstein

Sfumature verde mostro per il modello Frankenstein caratterizzato da cuciture che sembrano unire, proprio come le suture del celebre personaggio, la tomaia ai pannelli grigi di puntale e tallone. Questa versione unica della Jazz O’ ridarà vita ai vostri piedi, così come a questo mostro incompreso.

The Bride of Frankenstein

Ogni mostro ha bisogno della sua dolce metà! Pannelli avorio e verde pallido sono cuciti insieme nell’omaggio alla moglie di Frankenstein caratterizzato da un ricamo sul tallone che richiama la tipica acconciatura di questa ‘particolare’ sposa. Ma queste scarpe sono molto più della somma delle loro parti cucite insieme: lacci e intersuola fosforescenti prendono infatti vita quando le colpisce un fascio di luce. Le Jazz Original The Bride of Frankenstein sono veramente un passo avanti!

The Mummy

Dopo migliaia di anni la Mummia si è risvegliata quindi è tempo di scappare! Queste uniche e inimitabili Jazz Original ispirate a un classico del cinema presentano una palette di colori sui toni del bianco e del grigio con accenti rossi che ricordano il colore del sangue. Proprio come il personaggio del film, la tomaia è realizzata con un tessuto che ricorda una benda: sentiti libero di avvolgere i tuoi piedi in questo paio di scarpe ispirate alla mummia! La pergamena di Thoth non è inclusa.

Features. Ogni versione presenta una label con il logo del mostro sulla linguetta, la parola ‘mostro’ scritta in giapponese sul tallone, una soletta interna personalizzata ‘Super7 x Saucony’ e un esclusivo packaging a tema.

La collezione sarà in vendita dal 21 maggio su Super7.com e Saucony.com.