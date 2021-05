Pfizer incorpora Amplyx Pharmaceuticals

Industria farmaceutica: Pfizer espande la presenza negli antimicrobici completando l’acquisizione di Amplyx Pharmaceuticals

Pfizer sta espandendo la sua presenza nelle malattie infettive con l’acquisizione di Amplyx Pharmaceuticals una biotech con sede a San Diego. Obiettivo il suo antifungino fosmanogepix (APX001). I termini dell’acquisizione non sono stati rivelati.

Itermini finanziari dell’acquisizione non sono stati rivelati. Tuttavia, Pfizer era già stato un investitore di Amplyx. Nel 2019, l’azienda ha sostenuto un round di finanziamento dell’azienda per 90 milioni di dollari.

Fosmanogepix è un farmaco sperimentale in sviluppo come trattamento di prima linea contro le infezioni fungine invasive, tra cui Candida auris, che è altamente resistente agli antimicrobici ed è considerata una delle più alte minacce dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Oltre a fosmanogepix, con questo accordo Pfizer ottiene anche la pipeline early-stage di Amplyx, tra cui potenziali terapie antivirali (MAU868) e antifungine (APX2039). MAU868, concesso in licenza da Novartis, è un potente anticorpo monoclonale neutralizzante con attività contro il virus BK. APX2039 è un nuovo inibitore Gwt1 in sviluppo preclinico come potenziale trattamento per il criptococco, un fungo invasivo che causa la criptococcosi.

L’infezione fungina si diffonde immediatamente dal paziente contaminato e può infettare aree di superficie e altro. Nel 2019, in un ospedale di New York, la stanza di un paziente ha dovuto essere rinnovata interamente in seguito alla morte di quel paziente.

Oltre alla Candida auris, fosmanogepix è in fase di valutazione contro altre infezioni fungine, tra cui Aspergillus spp, Fusarium spp, e Scedosporium sp.

Lo scorso mese di luglio, Amplyx ha annunciato dati di fase II che hanno mostrato che fosmanogepix ha dimostrato un tasso di successo del trattamento dell’80% contro la candida. Mentre la mortale Candida auris colpisce solo circa 1.000 pazienti negli Stati Uniti ogni anno, ci sono molti più casi in tutto il mondo.

Inoltre, il più ampio bacino di candida è di circa 100.000 pazienti all’anno con un tasso di mortalità dal 30% al 40%, ha recentemente dichiarato Ciara Kennedy, amministratore delegato di Amplyx.

Amplyx ha valutato fosmanogepix come trattamento sia orale che endovenoso per le infezioni fungine invasive in più programmi di fase II. Fosmanogepix ha dimostrato un’attività ad ampio spettro in vitro e ha mostrato un’ampia distribuzione in vari tessuti, tra cui il cervello, il polmone, il rene e l’occhio.

Ogni anno, a livello globale si verificano più di 1,5 milioni di casi di infezioni fungine invasive. Alcune di queste infezioni, come la Candida auris, hanno un alto tasso di mortalità, fino all’80%. Non c’è stata una nuova classe terapeutica di terapie antimicotiche approvata dall’Fda in quasi 20 anni. E ci sono attualmente solo tre classi di farmaci antifungini disponibili, il che significa che la resistenza antifungina può limitare gravemente le opzioni di trattamento.

Angela Lukin, presidente globale della business unit ospedaliera di Pfizer, ha detto COVID-19 è stato un “forte richiamo” dell’impatto devastante delle malattie infettive e sottolinea la necessità di nuove terapie anti-infettive, sia infezioni batteriche e fungine.

“Siamo profondamente impegnati ad aiutare i pazienti che soffrono di malattie infettive, cercando continuamente opportunità per costruire il nostro portafoglio di terapie anti-infettive. Abbiamo già investito in attività che, se approvate, potrebbero aiutare ad affrontare le infezioni batteriche resistenti ai farmaci e le infezioni virali critiche; con questa acquisizione, non vediamo l’ora di progredire nello sviluppo di un nuovo antifungino pure”, ha detto Lukin in una dichiarazione.

A parte i vaccini, la pipeline anti-infettiva di Pfizer era abbastanza limitata prima dell’acquisizione Amplyx, con un trattamento per COVID-19 in fase 1 e un antibiotico in fase 3. Ma il capo dei prodotti ospedalieri dell’azienda, Angela Lukin, ha detto mercoledì che Pfizer è “profondamente impegnata” nel suo programma di malattie infettive.

L’affare appena concluso probabilmente non sarà mai un “driver significativo” per i profitti di Pfizer, l’analista di Mizuho Securities Vamil Divan ha scritto in una nota agli investitori. Ma mette in evidenza l’impegno di Pfizer di andare dove esiste un grande bisogno insoddisfatto di nuovi trattamenti di malattie infettive.

Si inserisce anche nella più ampia strategia di Pfizer di cercare innovazione dall’industria biotecnologica. L’anno scorso, Pfizer ha impegnato 500 milioni di dollari per la sua Breakthrough Growth Initiative, rivolta principalmente alle biotech quotate in borsa.

Il più grande business di Pfizer nel 2020 è stato il suo farmaco oncologico, il palbiciclib, che ha rappresentato quasi 11 miliardi di dollari di entrate. Si aspetta anche una grande spinta nel 2021 dal vaccino COVID-19 sviluppato con BioNTech. A febbraio, Pfizer ha previsto che il vaccino nel 2021avrebbe portato un fatturato di circa 15 miliardi di dollari.