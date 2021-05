Modì online con il video di L’amore è un dio

Dopo l’anteprima su RockON, è online su YouTube il video di L’amore è un dio di Modì, secondo estratto da Tsunami, il nuovo lavoro discografico in uscita l’11 maggio per Oltre le mura records.

Cantautore, pittore e artigiano, Modì prepara la strada per il suo concept album ricco di riferimenti cinematografici e storici. Un disco pop che racchiuderà al suo interno tematiche sociali testimoniate in prima persona dal cantautore.

Amore è un dio che non fa distinzione e non conosce religione. Tra passioni e punture di freccia si burla degli umani, con giocosi scherzi. Così, pur mantenendo un profondo contatto con le preziose culture custodite da Torpignattara e testimoniate dalle sonorità orientalegganti, il video rimette al centro l’uomo, la donna, il gioco scherzoso delle emozioni e del destino.” Modì

“Cosa rimane quando rinunciamo alle nostre sovrastrutture? Le sensazioni, la poesia e l’Amore. Accade ovunque siamo: a Roma, a Milano, nel mondo. Il video mette al centro proprio questo, l’Amore, impersonato dal suo improbabile protagonista, che ho scelto per il suo carattere affabile e divertente. Per le sue caratteristiche umane, Sandro, editore di professione, sembra proprio aver riportato tra i comuni mortali Cupido.

MODÌ | BIOGRAFIA

Giuseppe Chimenti in arte Modì è un cantautore calabrese di adozione romana. Approdato nella Capitale per gli studi universitari, come molti, consegue la laurea con merito in scenografia e costume all’Accademia di belle arti.

Prima di dedicarsi alla carriera solista, milita in alcune band come chitarrista. Nel 2004 inizia a esibirsi cantando le proprie canzoni. Nel 2009 debutta con il suo primo lavoro discografico, Odio l’estate, stampato in vinile in tiratura limitata dal Circolo degli artisti.

Nel 2012 pubblica per l’etichetta discografica Hidra Music Il suicidio della formica, il secondo disco, che riscuote pareri molto positivi. Nel dicembre del 2017 con Testa di balena, il terzo lavoro in studio, battezza l’etichetta discografica indipendente “Oltre le mura records”, fondata dallo stesso cantautore.

L’ultimo disco in studio, in uscita a maggio 2021 con la produzione artistica curata da Fabrizio Massara (ex Baustelle), si chiama Tsunami. Il disco narra del quartiere in cui risiede l’artista, Torpignattara, ubicato a Roma est: quartiere anomalo, ricco di spunti poetici per il suo multiculturalismo, popolato da svariate etnie provenienti dall’oriente del mondo, un groviglio di profumi e colori che riecheggiano nel nuovo disco sotto forma di suoni e parole, che troveranno l’ascoltatore e soprattutto l’abitante del quartiere come dentro una sorta di specchio, dove è impossibile non immedesimarsi.

IG: https://www.instagram.com/iosonomodi/

FB: https://www.facebook.com/modichimenti