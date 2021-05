L’attore Ludovico Tersigni prende il posto di Alessandro Cattelan: è il nuovo conduttore di X Factor, atteso a settembre su Sky e Now

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor, lo show prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e Now.

Il nome del nuovo frontman, che prende il posto di Alessandro Cattelan, è il primo tassello del mosaico di #XF2021 che va componendosi in queste settimane. Un’edizione che si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la Generazione Z, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E Ludovico Tersigni ne è uno dei volti più rappresentativi: al suo esordio assoluto nella conduzione televisiva, Ludovico approda nello show come un giovane talento chiamato ad accompagnare altri talenti, spesso coetanei, sul palco di X Factor.

“Ludovico è un talento che racchiude in sé l’autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent’anni e la volontà – la sua, ma anche la nostra – di intraprendere una sfida su un nuovo territorio, con un nuovo racconto“, ha dichiarato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

Romano, 25 anni, Ludovico ha iniziato la sua carriera da bambino: a scuola si divideva tra musica e teatro. Ha recitato nei film Arance e martello di Diego Bianchi, in arte Zoro, ne L’estate addosso di Gabriele Muccino, in Slam – Tutto per una ragazza diretto da Andrea Molaioli e nelle serie teen Skam Italia, ormai diventata un cult, e Summertime (la seconda stagione arriva il 3 giugno su Netflix).

X FACTOR 2021, LUDOVICO TERSIGNI HA UNA BAND (IL NOME È TOP SECRET)

Oltre a recitare, dipinge ed è molto sportivo. Infatti, pratica vela, surf, arrampicata e skate.

Ma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tra le passioni di Ludovico c’è anche la musica, di cui è grande appassionato: la conosce la ascolta, suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome.

“Avrà il compito difficilissimo di sostituire Alessandro Cattelan, che per dieci anni è stato volto e identità del programma. Di lui mi hanno colpito tante cose, ma più di tutte la curiosità e la motivazione con cui ha deciso di intraprendere questo nuovo capitolo della propria carriera artistica, virando senza alcuna esitazione rispetto a un percorso già molto ben avviato“, ha affermato Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle, che ha concluso: “X Factor ha bisogno del suo entusiasmo, della sua passione, della sua energia e della sua voglia di rischiare. Sono sicuro che sarà una scossa salutare per il pubblico, ma anche per noi che facciamo il programma. E siamo felicissimi che abbia accettato questa sfida“.