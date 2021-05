Lucifer 5 parte due: rilasciate nuove immagini

Sono state rilasciate le prime immagini della seconda parte di Lucifer 5, composta da 8 episodi in arrivo il 28 maggio su Netflix. E anche in questo caso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tra Lucifer (Tom Ellis) e la detective Chloe Decker (Lauren German) c’è qualcosa che impedisce un loro bacio.

LUCIFER 5 PARTE 2, LE IMMAGINI

LUCIFER 5, ECCO DOVE CI AVEVA LASCIATI LA PRIMA PARTE

Chloe e Lucifer hanno scoperto l’arrivo dei demoni a Los Angeles: il gruppo ha rapito il piccolo Charlie, figlio di Amenadiel e Linda, per utilizzare il rituale che padre Kinley voleva usare su Lucifer in modo da rendere lui il nuovo re dei demoni (posizione che solo un angelo o comunque un essere celestiale può ricoprire). Eve ha confessato di aver ucciso il sacerdote ed essere la causa dell’arrivo dei demoni e quindi ha aiutato Lucifer e gli altri a scacciarli, cosa in cui il diavolo riesce dopo essersi trasformato di nuovo. Linda ha chiesto quindi ad Amenadiel di portare Charlie in Paradiso, come l’angelo aveva confessato di voler fare, ma l’angelo le ha risposto che loro due lo proteggeranno meglio di chiunque altro. Eve ha salutato Maze ed è partita per cercare di trovare finalmente se stessa. Ella ha ritrovato la fede e Dan fa ancora i conti con il ricordo di Charlotte, Chloe ha raggiunto Lucifer al suo appartamento: alla domanda della detective se sia realmente tutto finito, Lucifer le risponde che ha deciso di tornare all’Inferno, poiché altrimenti i demoni continueranno a ritornare sulla Terra. Dopo essersi dichiarati il loro amore reciproco ed essersi scambiati un bacio appassionato, il diavolo è volato via. Lucifer, è tornato negli Inferi e seduto sul suo trono, contempla l’immensa distesa infernale.

LUCIFER 5, COSA DOBBIAMO ASPETTARCI DALLA PARTE 2

Stando al trailer ufficiale della Parte 2 rilasciato da Netflix, la storia riprenderà esattamente da dove ci aveva lasciati la Parte 1 e quindi dall’arrivo di Dio, che proverà a mettere pace tra Lucifer, Michael e Amenadiel, il quale ha inspiegabilmente riacquisito il proprio potere e fermato il tempo.

Dalle nuove immagini vediamo come Dio voglia provare ad essere un padre vero per Lucifer e quindi inizia ad interessarsi alla quotidianità del figlio (compreso il rapporto tra Lucifer e Chloe, i quali ci hanno messo cinque stagioni per amarsi) e provare, così, a ricucire il rapporto turbolento con il figlio.

Inoltre, come vediamo, Dio è pronto a ritirarsi. Quindi resta da capire chi prenderà il suo posto. E a bramare questo ruolo è il cattivo Michael (fratello gemello di Lucifer, sempre interpretato da Tom Ellis). Ma lui non è il solo. Anche il diavolo di Los Angeles vorrebbe prendere il ruolo di suo padre. Quindi, entrambi combatteranno per ottenerlo con l’aiuto di un proprio esercito.

Ma quello che tutti ci stiamo chiedendo è: quale sarà il destino della storia d’amore tra Lucifer e Chloe, ormai noti come Deckerstar?

LUCIFER 5 PARTE 2, IL TRAILER