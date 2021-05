Emicrania: eptinezumab efficace sui sintomi

Emicrania: l’anti-CGRP endovena eptinezumab offre un rapido sollievo dai sintomi più fastidiosi secondo i dati di un nuovo studio

Il trattamento con eptinezumab durante un’emicrania ha fornito un precoce sollievo dal dolore e dai sintomi più fastidiosi – fotofobia, fonobia o nausea – rispetto al placebo, secondo i risultati dello studio RELIEF, presentati nel corso dell’incontro annuale dell’American Academy of Neurology, che si è tenuto virtualmente.

«Anche se la malattia emicranica rimane uno dei disturbi neurologici più comuni e debilitanti a livello globale, molti pazienti non ricevono un trattamento preventivo che riesca a ridurre la frequenza degli attacchi» ha detto Peter McAllister, cofondatore e direttore medico del New England Institute for Neurology and Headache, oltre che autore principale dello studio.

Due abstract basati sullo studio RELIEF

McAllister e colleghi hanno presentato i dati di due abstract basati sui risultati dello studio RELIEF, uno studio in parallelo, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo che ha esaminato l’efficacia e la sicurezza di eptinezumab, il primo trattamento preventivo anti-CGRP endovenoso per la prevenzione e il trattamento dell’emicrania, cronica, quando somministrato entro 1-6 ore da un’emicrania da moderata a grave.

Il tempo alla libertà dal dolore e all’assenza del sintomo più fastidioso sono serviti come endpoint coprimari. Lo studio ha permesso ai pazienti di selezionare il sintomo più fastidioso di fotofobia, fonobia o nausea.

Il primo abstract sull’infusione di eptinezumab (100 mg) somministrato durante un attacco di emicrania ha incontrato i suoi endpoint coprimari di tempo alla libertà dal mal di testa (HR = 1,54; P = 0,0006) e all’assenza del sintomo più fastidioso (HR = 1,75; P < 0,0001) prima del placebo.

In particolare, i pazienti che hanno assunto eptinezumab hanno riportato un tempo mediano di libertà dal mal di testa di 4 ore, rispetto a 9 ore per i pazienti che hanno assunto placebo e un tempo mediano di 2 ore per l’assenza del loro sintomo più fastidioso, rispetto alle 3 ore per i pazienti che assumevano placebo.

Miglioramento nel punteggio totale dell’Headache Impact Test

Il secondo abstract, che ha esaminato gli endpoint esplorativi, ha riportato che eptinezumab, quando è la somministrazione è iniziata durante un’emicrania, ha ritardato il tempo all’emicrania successiva di una mediana di 10 giorni, rispetto a 5 giorni con placebo.

Ha anche fornito un «miglioramento clinicamente significativo» nel punteggio totale dell’Headache Impact Test a sei item rispetto al placebo a quattro settimane dopo l’infusione (cambiamento medio, -8,7 vs. -4,5).

«I dati del RELIEF mostrano che i candidati all’emicrania preventiva potrebbero beneficiare del trattamento anche durante un attacco di emicrania» ha detto McAllister. «Il farmaco ha il potenziale per fornire ancora un beneficio terapeutico nella prevenzione di attacchi futuri».

Fonte: American Academy of Neurology, 2021