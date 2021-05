I Cordepazze tornano con il brano Mercedes Benz

La band Cordepazze ritorna dopo una lunga pausa con il singolo “Mercedes Benz” (C’eravamo tanto armati) disponibile online

La band Cordepazze ritorna dopo una lunga pausa di sette anni con il singolo “Mercedes Benz” (C’eravamo tanto armati), fuori in radio e in digitale (ascolta qui). Il brano è accompagnato da una live session che anticipa il terzo disco della band palermitana.

La canzone racconta una storia d’amore combattuta tra i bar e gli inseguimenti, le crisi e le solitudini dei protagonisti: “L’amore e la guerra. Due aspetti indissolubilmente legati che racchiudono il senso dell’incontro di due anime – spiega la band -. Marte e Venere incatenati sul letto per lo stratagemma del marito tradito, Efesto, raccontano questo legame irrisolto tra due aspetti apparentemente avversi, ma che si completano.”

Al brano, oltre ai componenti della band Alfonso Moscato (voce, chitarra, violoncello e autore del brano), Francesco Incandela (violini, viola), Vincenzo Lo Franco (batteria), ha collaborato anche Roberto Cammarata (synth e programmazioni), che si è occupato della produzione e registrazione presso il FAT Sounds studio di Palermo (registrazioni aggiuntive presso Bunker Studio di Palermo), missato da Marco Caldera presso il Vulcano studio di Bologna e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà mastering studio di Tredozio (FC).

“Mercedes Benz” (C’eravamo tanto armati) è accompagnato da un’intensa live session (regia e montaggio a cura di Lenny Mellow) che manifesta la naturale inclinazione della band per la performance. I movimenti della camera e le luci fotografano la tensione del racconto: “In un periodo contrassegnato dalla impossibilità di suonare, abbiamo scelto la ripresa dal vivo. Le riprese audio e video sono state realizzate all’interno del live club più rappresentativo della nostra città, “I Candelai”, che in questo momento come tante altre realtà soffre la crisi pandemica.” AL video, oltre la band, hanno partecipato Elisabetta Li Pani (violoncello) e Carmelo Drago (basso, synth, cori).

Vincitori del Premio De Andrè nel 2007, le Cordepazze esordiscono nel 2008 con “I re quieti” (Monnalisa srl), album che cattura subito l’attenzione di stampa e pubblico e li porta sui palchi più prestigiosi. Nello stesso anno sono ospiti del Premio Tenco e la nota rivista musicale XL assegna 5 stelle all’album, inserendo il singolo “La Sinfonica Sociale” nella “Migliore compilation possibile del mese di Dicembre”. Nel 2009 vincono, a Musicultura Festival, il “Premio della Critica”; nel 2010 vanno in tour con Paola Turci per i teatri storici delle Marche, suonano al Live Forum di Assago con Morgan e prendono parte a “La leva cantautorale degli anni zero”, il doppio cd realizzato dal Club Tenco e dal MEI per valorizzare la nuova canzone d’autore. Vincono anche la “Targa D’Argento” alla Mostra del Cinema dello Stretto e il “Premio Miglior Videoclip” al Festival Fatevi i Corti Vostri di Matera. Nel 2013 esce il loro secondo album “L’arte della fuga” di cui fa parte “La Rivoluzione”, brano che li porta nel 2014 a vincere per la seconda volta il “Premio della Critica” a Musicultura. Nel 2020 le Cordepazze tornano a produrre nuova musica insieme al produttore Roberto Cammarata (La Rappresentante di Lista, Waines, Omosumo). La pubblicazione del nuovo materiale è prevista per il 2021.

