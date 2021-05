Il basket NBA arriva su Fortnite

Basket NBA protagonista di un crossover con Fortnite, il videogioco di Epic Games: disponibili skin a tema e Battaglie a squadre

In occasione dei play-off NBA 2021, il basket arriva su Fortnite. Per la prima volta in assoluto, la lega statunitense sarà protagonista di un crossover con il videogioco di Epic Games. Tra le novità dell’evento, skin a tema nel negozio oggetti e le Battaglie a squadre Fortnite X NBA.

Battaglie a squadre Fortnite X NBA

L’atmosfera si fa calda su Fortnite: fino al 23 maggio sarà possibile partecipare alle Battaglie a squadre Fortnite X NBA, una competizione di 5 giorni che coinvolge tutti e 30 i team dell’NBA.

Per partecipare basterà scegliere una squadra, completare le missioni, guadagnare punti e portare il proprio team alla vittoria! Partecipando sarà possibile ottenere diverse ricompense.

Ogni membro della squadra vincitrice riceverà 500 V-buck e il trofeo.

Le skin Fortnite X NBA

Il look giusto per l’evento giusto. A partire dal 22 maggio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili nel Negozio Oggetti di Fortnite le skin delle 30 squadre della lega.

A disposizione anche il pacchetto “Lancia e segna”, che contiene l’emote Tiro a gancio e il dorso decorativo Mini canestro. Inoltre, dalla prossima settimana, i Bundle armadietto selezionati personalmente dalle guardie NBA Donovan Mitchell e Trae Young.