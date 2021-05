Vitalizi: il Senato salva la pensione di Formigoni

Vitalizi, dal Senato con 3 voti a favore e due contrari arriva il sì alla pensione per Formigoni: “Almeno duemila euro mi restano per sempre”

Con 3 voti a favore e 2 contrari (Valente – Pd e Balboni – Fdi), il Consiglio di sorveglianza del Senato ha confermato la sentenza di primo grado e quindi il diritto a percepire la pensione da parte dei senatori che avevano una condanna superiore a due anni. Roberto Formigoni potrà quindi percepire il vitalizio. Dopo questo giudizio non ci sono altri gradi.

“ALMENO I DUEMILA EURO MI RESTANO PER SEMPRE…“

“Almeno i due mila euro ce li ho… Li posso tenere per sempre”. Così, a quanto apprende la Dire (www.dire.it), ha commentato Formigoni, la decisione del Consiglio di sorveglianza del Senato che ha confermato il suo diritto a percepire la pensione. I suoi avvocati, Domenico Menorello e Andrea Scuttari spiegano: “È stato applicato un principio basilare di diritto e umanità. La pensione serve a sopravvivere e non può esserci una seconda condanna per stenti a carico di nessuno. Formigoni la sua condanna la sta scontando”.