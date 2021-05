Saturno è la nuova canzone di Midorii

“Saturno” è il nuovo singolo della cantautrice Midorii, disponibile su tutti i digital store. Il brano è prodotto da Teo De Bonis e Daniele Vantaggio

Si intitola “Saturno” il nuovo singolo della cantautrice Midorii, disponibile a partire dal 23 aprile su tutti i digital store. Prodotto da Teo De Bonis e Daniele Vantaggio, è il secondo singolo dell’artista firmato Visory Records che segue l’inedito “Salto”, uscito lo scorso gennaio. Dopo il salto nella scena artistica italiana con la sua musica, Midorii arriva su “Saturno”, con un sound ed un flow sempre più unici e riconoscibili, partendo dal pop fino a ricevere le influenze di tutto il suo background musicale.

“Saturno è un brano che ha avuto un’evoluzione inaspettata che né io né Teo potevamo immaginare, considerando la bozza iniziale.” – dichiara Midorii – “Ogni brano ha una storia da raccontare alle spalle: quella di Saturno è un colpo di fulmine. Teo a settembre mi fece ascoltare il meraviglioso inciso di un brano intitolato ‘Direzione’. Abbiamo iniziato a lavorarci su, ma mancava qualcosa. Un giorno mi sono imbattuta nei pianeti, in Saturno, nella sua storia e nel suo simbolismo: aveva gli stessi colori del brano su cui stavamo lavorando, la stessa atmosfera. L’associazione quindi è stata immediata.

‘Saturno’ è la storia di due amanti, uniti da un’attrazione gravitazionale che non riesce a separarli.

Riconosciuto in astrologia come il maestro severo dello Zodiaco, Saturno rappresenta la nostra percezione della realtà, le resistenze di ognuno di noi e la voglia di scoprire i propri limiti. Saturno è la coscienza, l’obbedienza, ma anche la possibilità di fare compromessi. Sicuramente il pianeta più allineato per rappresentare un amore così passionale, tormentato e romantico” conclude.

Midorii si aggrappa a Saturno per raccontare la forza di un amore: “Un equilibrio gravitazionale che non mi fa sentire così fragile”. Se con il primo singolo resta aggrappata alla realtà con la forza motrice del “Salto”, con “Saturno” la forza è quella degli anelli che si muovono nella stessa direzione, di due corpi stretti sopra le nuvole che donano stabilità ad un’anima sognatrice che altrimenti andrebbe in frantumi.

“Con ‘Saturno’ Midorii ci trasporta in un’atmosfera cosmica ed eterea” – afferma Alessandra D’Alessandro, Manager di Midorii –. “Le parole di Midorii si rincorrono tra sensualità ed inquietudine, con la stessa velocità di chi non può resistere all’amore. In questo brano conferma ed eleva le sue doti descrittive con un linguaggio così viscerale e moderno, da materializzare una forte identificazione all’interno del suo spazio artistico ed emotivo” conclude.

About Midorii

Midorii è una cantautrice italiana, classe 1991. Studia canto jazz e violino presso il Conservatorio di Matera e si esibisce con progetti di matrice jazz sia in Italia che all’estero. Consegue un master post-laurea al Saint Louis Music College di Roma. Nel 2013 inizia la collaborazione da solista con Rai per il concerto del 2 agosto 2013 in Piazza Maggiore a Bologna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 3.

Prosegue la collaborazione con Rai in qualità di corista, nei programmi: Domenica In (2017), L’anno che Verrà (2019 e 2020) e Buon Compleanno Pippo. Il 31 luglio 2019 si esibisce come corista insieme all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella, in occasione di un live di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet.

Il 2020 consacra il sodalizio tra Achille Lauro e Midorii, corista per i brani: “Me ne Frego”, “Bam Bam Twist” e per l’album “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band ” .

Nello stesso anno avvia il suo progetto di inediti, scritti e prodotti insieme a Teo De Bonis. L’1 gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo “Salto” per l’etichetta Visory Records, seguito dal singolo “Saturno” su tutti i digital store a partire da 23 aprile 2021.