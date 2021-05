Previsioni meteo 19 maggio 2021: piogge pomeridiane sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 maggio 2021: correnti instabili portano piogge pomeridiane su gran parte delle regioni del Nord e del Centro

Sono ormai diversi giorni che l’Anticiclone sembra non riuscire a conseguire il pieno controllo della nostra Penisola e del Mediterraneo. La conseguenza è che continuano a registrarsi condizioni meteo compromesse anche a causa di un costante flusso atlantico. Oggi non avremo dunque variazioni di rilievo, con una prima parte della giornata più stabile e la possibilità di piogge pomeridiane sulle regioni del Nord e del Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS secondo gli ultimi aggiornamenti domani e giovedì l’instabilità si dovrebbe estendere sui settori del Centro e poi al Sud con il transito di una saccatura atlantica che porterà anche un generale calo delle temperature. Ancora incerto il quadro per il weekend, che potrebbe vedere però maggiore stabilità.

Intanto per oggi, mercoledì 19 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con piogge sulla Romagna, Emilia orientale e settori meridionali di Veneto e Friuli. Al pomeriggio nuvolosità variabile con tempo asciutto su Piemonte ed Emilia Romagna, piogge sparse altrove, con possibili temporali. In serata cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con piogge isolate in Lombardia.

Al Centro al mattino nuvolosità variabile con piogge su Umbria, Marche e reatino, asciutto altrove. Al pomeriggio nuvolosità variabile e piogge sparse con possibili temporali tra Umbria, Lazio e zone interne di Toscana e Abruzzo. In serata cieli parzialmente nuvolosi con piogge isolate nelle zone interne.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio, piogge sparse al pomeriggio con possibili temporali e asciutto lungo le coste. Miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi e sereno sulla Sicilia. Al pomeriggio piogge in arrivo su Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con possibili temporali specie nelle zone interne, stabile altrove. Migliora il tempo in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata di bel tempo con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti su tutta la regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; sereno in serata su gran parte del territorio, possibili nubi sulla Sila.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.