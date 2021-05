Il Colore del Sahara è il nuovo singolo di Aristea

Il Colore del Sahara è un brano fresco dalle sonorità sognanti, rilassanti e travolgenti. Una vera e propria canzone sul valore che abbiamo come persone e in questo caso di quanto l’artista ora sia consapevole del suo valore e di quanto finalmente si senta sè stessa.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Questo brano fresco ma intenso segna la mia rinascita, la conquista della mia libertà, dell’amore verso me stessa e vuole dare un messaggio importante: mai smarrirsi a causa degli altri, mai farsi trattare come esseri inferiori, mai ascoltare troppo quello che dicono gli altri. Amiamoci, amiamoci tanto perché è con noi stessi che passeremo la nostra vita, lo dobbiamo a noi stessi».

Il videoclip ufficiale del brano è diretto da Matteo Colombo ed è stato girato sul lago di Lecco. Aristea ci racconta un piccolo aneddoto: «Mentre stavamo girando il video c’erano dei bambini in lontananza che canticchiavano il ritornello. Sentirli è stato bellissimo»!

Perchè la scelta del lago?Aristea sceglie quel tipo di location perché il lago è espressione di serenità e libertà.

Del resto venendo da una località di lago e di montagna ritrova in questo lago il suo habitat naturale; ma c’è di più. Questa location è raffinata ma allo stesso tempo selvaggia. Questa contrapposizione caratterizza molto la personalità dell’artista.

Link al videoclip ufficiale: https://youtu.be/CXtbRzbohgU

Biografia

Aristea (Arianna Piccinelli) è un’artista eclettica, simbolo e metafora di resilienza. É l’arte del Kintsugi: pratica che nasce dall’idea che dall’imperfezione e da una “ferita” possa nascere una forma ancora maggiore di perfezione estetica ed interiore. Kintsugi, letteralmente, significa riparare con l’oro. L’oro è il colore che avvolge l’essenza di Aristea e del suo progetto: l’impronta del suo vivere. Canta per dipingere di oro la vita altrui, per donare luce agli animi spenti, per scaldare il cuore di chi ascolta. La sua musica esprime suoni avvolgenti a tratti delicati ed emozione: valore inestimabile da condividere a tutti come fosse un grande abbraccio universale.

Vive a Milano ed inizia a fare musica da giovanissima. Studia diverse tecniche di canto soffermandosi sul metodo di Danila Satragno e si esibisce da anni nei locali con chitarristi, dj ma anche individualmente.

Collabora con giovani rapper, cantanti emergenti, musicisti, autori.

A settembre 2020 esce il singolo scritto con Simone Tomassini: “Anche Milano”, canzone pop dalle venature rock, il 28 novembre esce “Coloro di Oro“, scritta insieme a Simone Tomassini che è l’emblema del progetto di vita di Aristea.

Il 14 Febbraio esce Castelli di Sabbia, scritta con Marco Canigiula. E’ una canzone riflessiva, nata durante la seconda ondata della pandemia che riflette lo stato d’animo del periodo ma vuole comunicare calore e speranza. Ora è uscito il suo nuovo singolo dal titolo: “Il Colore del Sahara”, prodotto con Cantieri Sonori.