Chinegro torna con la canzone Pelle Dura

“Pelle Dura” è il nuovo singolo di Chinegro ed è disponibile con il videoclip su YouTube: il brano ha anticipato l’omonimo EP ora fuori in digitale

“Pelle Dura” è il nuovo singolo di Chinegro ed è disponibile su YouTube (https://youtu.be/sbVXkxwKbpo) così come l’omonimo EP. “Pelle Dura” è un brano corto, della durata di 54”, in cui Chinegro esalta la sua tecnica. Con una produzione musicale contemporanea firmata da Chiqui – altro membro del collettivo veronese Redwrds -, l’artista di origine brasiliana sfoggia la sua capacità di scrittura rap e gioca con il flow con un testo che potrebbe sembrare un freestyle. Una breve introduzione a questo suo nuovo progetto in cui si è confrontato con sonorità attuali più aggressive rispetto ai suoi canoni.

Chinegro è nato in una favela di Salvador de Bahia nel 1987, cresciuto in una famiglia adottiva a Verona e, nel 2019, dopo una lunga ricerca, ha trovato la sua famiglia biologica ed è volato in Brasile per conoscerla. Questo evento ha segnato un cambiamento fondamentale nella sua vita e “Pelle Dura” è il primo di una coppia di EP nata dal desiderio di inaugurare un nuovo percorso artistico e di rinascita personale.

