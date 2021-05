Gli AliC’è su YouTube con il video di Fotografia

Online su YouTube il videoclip di “Fotografia”, il nuovo singolo del duo pugliese degli AliC’è disponibile su tutte le piattaforme digitali

LeindieMusic/Artist First presentano il video di Fotografia, secondo singolo del duo pugliese AliC’è prodotto da Molla, un inno sinfonico alla libertà di sentirsi sé stessi.

Il video racconta il viaggio che si fa all’interno di noi, scova i posti più bui, quelli più belli, quelli tristi. Ripercorre tutto quello che fa parte dell’essere umano, per arrivare poi al momento in cui ci si libera di stereotipi, di convinzioni, di inibizioni e ci si lascia amare dall’altro per quello che veramente si è. Fotografia è la VITA (la ballerina) che si avvia in questo cammino con a BELLEZZA (dama del ‘700), incontra la PAURA (il coniglio), la FORZA e il CORAGGIO (il gorilla), la FRAGILITÀ (maschera veneziana). Fotografia è la libertà di camminare insieme a tutto quello che portiamo dentro senza aver paura di mostrarlo.

Il video è stato realizzato a Casamassima, con la regia di Marco Pezzella su soggetto di Nicola Radogna.

Gli attori in scena sono: Francesco Calisi (il gorilla), Francesco De Pasquale (la maschera veneziana), Anna Manzari (la ballerina), Alessandra Elia (dama del ‘700) Gianluca Cripezzi (il coniglio).

L’abito indossato da Rosita Cannito (cantante degli AliC’è) è opera dello stylist bitontino Saverio Maggio per “VERDE MAGGIO”.

L’abito settecentesco è a cura dell’ Associazione Culturale “Accademia della Battaglia” di Bitonto.

Per la chitarra utilizzata da Nicola Radogna si ringrazia AIR FRIED.

Make-up Artist di Feliciana Moretti.

Gli AliC’è, sono un duo pugliese composto da Nicola Radogna e Rosita Cannito, nato alla fine del 2019; Il loro genere indie-pop tende ad avere sonorità semplici ma allo stesso tempo ricercate, in linea con l’essenza primaria del progetto: purezza, chiarezza e cuore. Il duo ha esordito a febbraio 2021 con il brano Radio Rivoluzione.

“Ci svegliamo presto, dormiamo male, sogniamo canzoni che poi diventano realtà. Scriviamo testi rigorosamente con una bic nera e li suoniamo con una vecchia chitarra quasi sempre scordata, in attesa che il sushi sotto casa apra alle 20.00”.