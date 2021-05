SVSeD è il primo Family Justice Center in Italia

SVSeD, il centro di Soccorso Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico di Milano, diventa il primo Family Justice Center in Italia

SVSeD (il centro di Soccorso Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico di Milano) entra a far parte della famiglia dei Family Justice Center (FJC), come primo FJC italiano.

Il FJC è una struttura in cui è collocato un team multidisciplinare di professionisti che lavorano insieme, sotto lo stesso tetto, per fornire servizi coordinati alle vittime di violenza familiare.

Lo scorso 19 aprile, in occasione della 21° Conferenza Internazionale dei Family Justice Center, ospitata virtualmente dagli Stati Uniti, Fondazione Guzzetti e SVSeD sono stati invitati per annunciare l’apertura dell’SVSeD come primo Family Justice Center in Italia.

