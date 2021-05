Riabilitazione digitale: Kaia attrae investimenti

Kaia Health, società tedesca di tecnologie digitali, ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento di 75 milioni di dollari da parte di un fondo di investimento

Kaia Health, società di tecnologie digitali con sede a Monaco in Germania e a New York, ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento di 75 milioni di dollari da parte di un fondo di investimento e di venture capitalist per sviluppare ulteriormente la sua tecnologia volta a migliorare la cura delle patologie muscoloscheletrico (MSK) e della broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD). La pandemia ha accelerato del 600% la domanda per la tecnologia digitale MSK, che utilizza lo smartphone a un tablet per erogare una terapia fisica virtuale.

Lanciata ufficialmente nel 2016, la tecnologia di Kaia è ora teoricamente accessibile a 60 milioni di pazienti in tutto il mondo e l’azienda sostiene di essere il più grande player di MSK digitale in termini di copertura.

L’utente ha bisogno unicamente di uno smartphone o di un tablet con una fotocamera affinché l’applicazione faccia un tracking della postura in tempo reale e fornisca un feedback. Non è richiesto alcun oggetto da indossare. Kaia sta ricercando come i dati 3D dalle telecamere di rilevamento della profondità, che sono ora incorporati nei dispositivi mobili di fascia più alta, possono ulteriormente alimentare la precisione dei suoi modelli di tracciamento del corpo.

Cosa fa la app in sostanza? Traccia il movimento del corpo e identifica i punti di riferimento del corpo in un’immagine o in un video per capire la postura e il movimento della persona. Poi, garantire una forma corretta durante l’esercizio e rende l’esercizio divertente e sicuro analizzando la forma e fornendo un feedback correttivo in tempo reale. Inoltre, quantifica il movimento come biomarcatore digitale e calcola la flessibilità, la gamma di movimento e la stabilità per determinare il livello di fitness e altre misure di salute.

Kaia ha iniziato a utilizzare il motion-tracking nella sua app come un modo per monitorare i progressi dei pazienti con dolore cronico. Così, oltre a chiedere ai pazienti di quantificare il loro dolore (che è una misura soggettiva) può fornire un biomarcatore oggettivo accanto alle valutazioni del dolore dei pazienti facendoli fare test regolari che tracciano i loro movimenti del corpo.

Kaia può anche quantificare i progressi dei pazienti con BPCO in un modo simile – monitorandoli mentre eseguono un test da seduti e in piedi. La cura della BPCO ha avuto un imperativo particolare durante la pandemia, poiché le persone con la malattia polmonare infiammatoria cronica che prendono il COVID-19 hanno il più alto tasso di mortalità tra i pazienti infettati dal COVID-19. Allo stesso tempo, i centri di riabilitazione polmonare sono stati chiusi durante la pandemia a causa del rischio di infezione per i pazienti. Così, ancora una volta, l’app di Kaia ha fornito un’alternativa per chi soffre di condizioni croniche per continuare la loro riabilitazione a casa.

In Germania, dove Kaia prevede di iniziare a far prescrivere la sua app (tramite i medici), spera che saranno in grado di ottenere 10.000 prescrizioni nello stesso periodo, una volta che avrà l’approvazione per farlo secondo un sistema di rimborso nazionale.

A febbraio, Kaia aveva lanciato una nuova linea di prodotti incentrata sul muscoloscheletrico con servizi di revisione dei casi, algoritmi di triage e interoperabilità con le reti di alcuni fornitori di assistenza sanitaria, espandendo la copertura al dolore alla schiena, al collo, all’anca, al ginocchio, alla spalla, alla mano, al polso, al piede e alla caviglia. Questo include la cura per le condizioni croniche e acute, così come gli esercizi per le persone da completare prima di una procedura chirurgica pianificata.

Un precedente studio clinico aveva dimostrato che questi esercizi fatti a casa potrebbero aiutare ad affrontare i fattori fisici e psicologici della BPCO, fornendo video di allenamenti cardiovascolari e muscolari su misura, più routine di rilassamento basate su audio per aiutare a gestire l’ansia e la depressione.

Il prossimo passo sarà quello di garantire che il sistema, che utilizza i telefoni come un dispositivo di cattura del movimento per determinare se l’esercizio è corretto e per monitorare la progressione della malattia, sia integrato nei sistemi sanitari.