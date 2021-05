WeWorld Festival torna a Milano dal 21 maggio

Tre giorni di talk, dibattiti, performance, mostre e film, tutti ad accesso libero e gratuito, per continuare a parlare di empowerment, di diritti e della condizione femminile: un argomento tanto più importante nell’Italia di oggi, che ha visto le donne prime vittime economiche e sociali della pandemia. Tema centrale di questa edizione saranno gli stereotipi, di genere ma non solo, antichi e nuovi, che costituiscono ancora il fondamento della mancata inclusione di molte donne nella vita sociale, politica, economica e culturale del nostro Paese. Dagli stereotipi di genere a quelli legati all’aspetto fisico e al bodyshaming, dagli stereotipi su donne e maternità fino alla violenza di genere.

Il Festival si aprirà con la presentazione del report “ Mai più invisibili ”, Indice 2020 sulla condizione di donne, bambini e bambine in Italia”, la nostra indagine che misura l’inclusione di donne e popolazione under 18 , monitorandola attraverso 38 indicatori per rilevare molteplici aspetti (economico ma anche educativo, sanitario, culturale, politico, civile) e considerando l’intreccio tra le condizioni di vita degli uni e delle altre. Focus monografico dell’edizione 2021 la condizione economica delle donne in Italia post Pandemia .

La condizione delle donne nel mondo è protagonista anche in questa edizione, con “Il tempo sospeso”, il nostro progetto multimediale realizzato con la fotografa internazionale Francesca Volpi, che sarà esposto al BASE durante i giorni del Festival. Attraverso testimonianze e fotografie, Francesca Volpi, che ha visitato i campi dove operiamo nella Valle della Bekaa e ad Akkar, accende i riflettori sulla vita delle rifugiate siriane a 10 anni dall’inizio del conflitto in Siria: donne che non hanno mai smesso di fuggire dalla guerra e hanno trovato rifugio in Libano, in situazioni non sempre adeguate e in grado di offrire loro una vita dignitosa oltre l’emergenza.