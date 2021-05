Strategie di gioco d’azzardo: la Martingala e altro

Utilizzo della scienza dei dati per comprendere la fattibilità della strategia di gioco d’azzardo martingala

Ti sei mai chiesto qual è la matematica alla base di come i casinò guadagnano? Le probabilità, le probabilità e le strategie. In questo post, affronteremo la matematica alla base di una delle strategie più rinomate della roulette: la strategia di gioco d’azzardo nota come Martingala.

L’essenza di questa strategia risiede nello scommettitore che inizia ogni sessione piazzando una scommessa sul nero (o sul rosso, tuttavia, questo deve rimanere coerente, poiché il rosso e il nero sono scommesse alla pari). Se lo scommettitore perde, raddoppia la puntata per il giro successivo, fino a quando non vince. A questo punto lo scommettitore guadagnerebbe una scommessa e ricomincerebbe daccapo.

Sarebbe pragmatico presumere che questa strategia sia difettosa poiché i casinò del mondo sono ancora in attività. Tuttavia, dare un pensiero più critico rivela due principali limiti di questa strategia di gioco.

La matematica alla base del gioco d’azzardo è infinitamente affascinante. In effetti, senza la branca della matematica chiamata “probabilità”, non avremmo nemmeno il gioco d’azzardo, o almeno non saremmo in grado di parlarne in modo intelligente.

Poche scommesse sono scommesse corrette. Un lato ha quasi sempre un vantaggio sull’altro. Essere in grado di determinare quel vantaggio è una parte fondamentale dell’essere un giocatore istruito. Questo post inizia con una panoramica di cos’è la probabilità e di come viene calcolata, quindi continua con 7 esempi di come viene utilizzata in applicazioni pratiche.

La probabilità si occupa di misurare la probabilità che accadano certe cose. Ai fini di questo post, chiamerò queste cose “eventi”. Probabilmente usi la probabilità per parlare di eventi possibili senza nemmeno saperlo.

Probabilmente l’espressione di probabilità più comune si verifica con le percentuali, specialmente quando guardi i notiziari notturni. Quando il meteorologo dice che domani c’è una probabilità del 50% di temporali, ti dice qual è la probabilità che piova. E la maggior parte delle persone capisce che il 50% significa che metà delle volte pioverà e metà delle volte no.

Una probabilità è solo un numero che descrive la probabilità di un evento. E quel numero è sempre un numero compreso tra 0 e 1. Qualcosa con una probabilità di 0 non accadrà mai. Qualcosa con una probabilità di 1 (che è anche del 100%) accadrà sempre.

Puoi esprimere le probabilità come percentuali, ma non è l’unico modo per esprimere una probabilità. Puoi anche esprimerlo come frazione. Il 50% è la stessa cosa di ½.

Puoi anche esprimere una probabilità come decimale. Il 50% è la stessa cosa di 0,5.

La probabilità può anche essere espressa nel formato delle quote. In questo caso, il 50% è la stessa cosa di 1 a 1, o anche di probabilità.

Ciascuno di questi modi di esprimere la probabilità è utile in diverse situazioni. L’indicazione di una probabilità come quota è particolarmente utile quando si confronta la vincita di una scommessa con le probabilità di vincita di quella scommessa.

Anche il calcolo della probabilità è piuttosto semplice. Per un singolo evento, guardi al numero di modi in cui quell’evento può accadere rispetto a quanti modi potrebbero risultare totali. Metti il ​​singolo evento sopra la frazione e inserisci il numero totale di eventi potenziali come il fondo della frazione. Ovviamente, se hai qualche esperienza in matematica, sai che puoi usare la divisione per trasformare una frazione in un decimale o in una percentuale.

I casino hanno sempre un vantaggio sui giocatori. Posso solo pensare a 2 scommesse in un casinò di Las Vegas che offrono quote giuste: la scommessa raddoppia nel video poker e la scommessa probabilità nei dadi. Ma puoi trovare scommesse occasionali nei casinò di Las Vegas dove il giocatore ha un vantaggio, ma queste sono le eccezioni, non le regole.

Quando giochi a giochi come slot, craps e roulette, non c’è davvero molto che puoi fare per pareggiare le probabilità. Alcune persone affermano di poter influenzare il risultato di un lancio di dadi, ma sono scettico.

D’altra parte, se sei un abile giocatore di blackjack o un abile giocatore di video poker, potresti essere in grado di ottenere un piccolo vantaggio rispetto al casinò. Se stai contando le carte come giocatore di blackjack, la maggior parte dei casinò si rifiuterà di lasciarti continuare a giocare, però. E ora sono abbastanza bravi a cogliere i giocatori in vantaggio.