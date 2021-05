I Solisumarte tornano con Luci Viola

Luci Viola è il nuovo singolo dal sound fresco e ipnotico dei Solisumarte, in uscita dopo l’ottimo riscontro di Stare Lucido e Quella volta al mare

LeindieMusic/Artist First presenta Luci Viola, nuovo singolo dal sound fresco e ipnotico dei Solisumarte, in uscita dopo l’ottimo riscontro di Stare Lucido e Quella volta al mare che hanno consentito al duo indie-pop bresciano di guadagnare la copertina della playlist Scuola Indie di Spotify, essere inseriti in Indie Italia e nella New Music Friday e entrare nella Viral 50 Italia.

“Spesso le relazioni sono incontrollabili, faremmo di tutto per non sbagliare, per lasciarci andare e sentirci di nuovo bene. Sentirsi fragili, ma senza paura, perdersi e ritrovarsi, altre mille volte”. Luci Viola racconta questo viaggio, tra luci e ombre, nella speranza di non perdersi lungo la strada.

Solisumarte è un progetto indie-pop che nasce a Brescia nel 2019 composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri. Sale prove, concerti, migliaia di chilometri alle spalle ed il sogno ricorrente di fare musica delineano la loro via fin da ragazzini, portandoli con i rispettivi progetti musicali su molti palchi italiano ed esteri.

La fortuna però non è dalla loro e malgrado le promesse e l’impegno, dopo diversi anni si ritrovano di nuovo soli. In quel periodo Daris e Nicolas si conoscono, scoprendo che forse rimanere soli su un altro pianeta è l’unico modo per raccontarsi da una nuova prospettiva.

