Sisal vs Librabet: qual è il miglior sito di scommesse

Scegliere il vostro bookmaker non è certamente un gioco da ragazzi. Sono tante le possibilità offerte online ed il numero di operatori sul mercato continua a crescere in maniera vertiginosa. Oggi, vogliamo segnalarvi due bookmaker che stanno riscuotendo popolarità tra i giocatori italiani e che potrebbero essere la vostra prossima destinazione per piazzare schedine vincenti! Parliamo di Sisal e Librabet, due marchi sostanzialmente agli antipodi in termini di regolamentazione ed esperienza nel settore, ma che trovano un punto d’incontro nella qualità del palinsesto e delle quote di gioco.

Una prima sostanziale (e decisiva) differenza tra i due brand è sicuramente la licenza di gioco: Sisal, marchio storico del mercato italiano, opera regolarmente tramite una licenza AAMS rilasciata dall’Amministrazione Autonoma delle Dogane e Monopoli, mentre Librabet è entrato nel mercato italiano grazie ad una licenza internazionale rilasciata dalla giurisdizione del Governo di Curacao.

Perché ci siamo soffermati subito sulla licenza di gioco?

Ebbene, ogni giurisdizione per concedere una licenza sul gioco d’azzardo online richiede all’operatore di ottemperare a taluni requisiti. Mentre le giurisdizioni internazionali impongono dei requisiti meno stringenti, non ponendo alcuna limitazione alle somme massime di vincita ed alle soglie minime di puntata, i siti regolamentati AAMS (tra i quali Sisal) devono risptettare le restrizioni imposte dalle autorità di regolamentazione.

Il che chiaramente, nel nostro caso specifico, sancisce delle importanti differenze tra i due operatori:

Sisal : puntata minima non inferiore a 2 € e limite massimo di vincita non superiore a 10.000€ per giocata.

Librabet : puntata minima non inferiore a 0.20 € e nessun limite imposto per giocata.

Un altro aspetto correlato alla licenza di gioco risulta sicuramente la presenza di norme molto più stringenti riguardo il Gioco Responsabile. Infatti, Sisal si è dovuta adeguare alle direttive imposte dalla licenza AAMS, che richiede l’introduzione di una serie di strumenti volti ad evitare il diffondersi di comportamenti di gioco compulsivi. Ci riferiamo a strumenti quali l’autoesclusione, l’autovalutazione, l’imposizione di limiti di scommessa cadenzati giornalmente, settimanalmente e così via.

Questi aspetti sono relativamente presenti su bookmaker internazionali non AAMS (come Librabet) che, seppur intendano far rispettare i principi del Gioco Responsabile, talvolta risultano lacunosi negli strumenti di tutela messi a disposizione dei giocatori.

BONUS DI BENVENUTO

Entrambi gli operatori, a dirla tutta, propongono dei pacchetti di benvenuto molto generosi. Mentre Librabet propone il classico match deposit bonus, ovvero un bonus del 100% sino a 150€ a seguito della tua prima ricarica, Sisal offre un bonus davvero fuori dal comune, garantendo un bonus del 25% sino ad un massimo di 25€, oltre a 300€ rilasciati nell’arco di 30 settimane – ogni settimana riceverai sostanzialmente sino a 10€ di bonus Scommesse, sbloccabili a scaglioni da 1€ ogni 10 Status Points guadagnati.

I due operatori, oltre al bonus al momento della registrazione, risultano molto attivi e propongono costantemente nuove promozioni a cadenza settimanale e mensile, dedicate ai loro utenti. Tieni sempre d’occhio le sezioni dedicate alle promozioni per approfittare di bonus dedicati ed offerte esclusive.

SERVIZIO CLIENTI ED ASSISTENZA

Quando si tratta di assistenza clienti, il nostro punto va a favore di Sisal – un brand che opera in Italia addirittura dagli anni ‘40 ed ha costantemente migliorato il proprio servizio di assistenza clienti, tanto da meritare diversi riconoscimenti a livello nazionale per la qualità del proprio customer service. С’è anche da dire che Librabet si difende bene, offrendo anch’essa un servizio chat disponibile h24, un canale di assistenza via email ed una sezione FAQ estremamente esaustiva.

METODI DI PAGAMENTO E PRELIEVI

Riguardo la lista dei metodi di pagamento, sia Librabet che Sisal, mettono a disposizione molteplici forme di pagamento per i propri utenti, tra i quali Carte di Credito/Debito, Bonifico Bancario. Vi sono, tuttavia alcune differenze significative:

A differenza di Sisal, Librabet non accetta PayPal e PostePay come strumenti di deposito/prelievo.

Sisal non presenta tra i metodi di pagamento le Criptovalute (Bitcoin, Litcoin etc) che risultano invece su Librabet.

Per quanto concerne i limiti di prelievo giornalieri, invece, Librabet presenta una soglia di prelievo estremamente elevata (10.000€ al giorno), mentre Sisal, seguendo le direttive imposte dall’AAMS, impone una soglia massima di prelievo giornaliero pari a 3.000€.

CONCLUSIONI

Diciamo che le differenze tra i due brand ci sono e risultano abbastanza significative.

Mentre Sisal è un brand consolidato e regolamentato AAMS, con un sito intuitivo, un’applicazione dedicata per smartphone ed un palinesto con oltre 100+ discipline sportive, Librabet rappresenta una scommessa con notevoli vantaggi – soglie minime di giocata molto basse, massimali di vincita elevati, bonus ricorrenti ed un palinsesto che non assolutamente da non disdegnare, soprattutto quando si parla di eventi calcistici.

A voi la scelta e Buon divertimento!