La messicana Andrea Meza è Miss Universo 2021: ha trionfato nella 69esima edizione che si è svolta in Florida

Si chiama Andrea Meza, ha 26 anni ed è messicana: è lei Miss Universo 2021.

Andrea è stata incoronata nel corso della cerimonia della 69esima edizione della kermesse di bellezza, tenutasi la scorsa domenica in Florida. La nuova reginetta ha battuto in finale la brasiliana Julia Gama (seconda classififcat) e la peruviana Janick Maceta (terza classificata).

Attivista, focalizzata sui diritti delle donne e l’inclusione, Andrea Meza ha una laurea in software engineering (ingegneria del software). Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è anche una truccatrice e modella certificata, appassionata anche di sport. Pratica crossfit e sport estremi, come il rappel e il sandboarding. È vegana.