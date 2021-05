Salvo Miraglia porta a teatro Collezione d’emozioni

Giovedì 20 maggio alle ore 18.30 il Teatro Trastevere a Roma ospita la messa in scena del Romanzo di Salvo Miraglia: “Collezione d’emozioni”

L’ attore, regista e drammaturgo, presenta al pubblico il suo libro con un evento che ha già il sapore della festa del Teatro. Si festeggia la riapertura. Sul palco un cast eccezionale di grandi attori (in ordine alfabetico): Cristina Aubry, Vera Beth, Marina Biondi, Gabriella Casali, Titti Cerrone, Agata Magrì, Igor Mattei, Miriam Mesturino, Armando Puccio, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Edoardo Siravo, Silvia Siravo, Tonino Tosto, Marco Zordan.

L’ evento sarà condotto da Adriana Pannitteri (TG1).

Ci sarà Il Violino Magico, conduttrice e musicista, anche loro in realtà, attrici del quadro vivo.

Dico bugie per sopravvivere e rubo amore. Sono ladro di cose che però non porto via.

Le lascio dove sono. Le tocco e guardo. Ne godo per un po’.

Rubo la bellezza del mondo e delle donne,

ma essa rimane tuttavia incollata alle strade e sui volti gentili.

C’è un intenso odore d’Isola e zagara che permea il racconto. Santi Mariani vive a Catania davanti un ginepraio di architettura: gli archi della marina. Via Etnea. Vince il premio Strega giovanissimo ma subito ha la crisi da pagina bianca. Il padre, il “notaro”, lo vuole avvocato. Lo vuole come lui non è. Vive dunque e per non morire parte o fugge: Grenoble, Parigi, Roma. E poi altri posti senza nome ma che sono ormai ricordi da appuntare e trasformare in parole. Conosce donne e colleziona emozioni…

Una giostra viva sulle questioni della vita che appaiono invisibili. Confuse dal quotidiano fitto come nebbia. Nella scrittura e testo c’è la cura del dettaglio. Le apparenti minuzie che assommate sono vita le quali rischiano di scivolare via per la strozzatura della clessidra.

Teatro Trastevere

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

contatti: 065814004

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

