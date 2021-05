Ray-Ban presenta il secondo capitolo di You’re On con due nuovi episodi che hanno come protagoniste le acclamate musiciste Charli XCX e beabadoobee

Ray-Ban presenta il secondo capitolo di You’re On con due nuovi episodi che hanno come protagoniste le innovative e acclamate musiciste Charli XCX e beabadoobee, entrambe portatrici di uno stile espressivo unico caratterizzato da atmosfere autentiche. Composta da una serie eclettica di corti, la campagna esprime una visione personale dello stile, mettendo in scena gli istanti in cui ci si sente audaci, liberi e spontanei – momenti che sprigionano atmosfera ed energia, rivelando un modo di essere. La campagna celebra l’originalità di due look destinati a chi ama vivere l’attimo: Vinyl e Pool Party.

Cantante, cantautrice e creativa dalle mille sfaccettature, Charli XCX ha creato con spirito imprenditoriale il proprio percorso di artista pop contemporanea. Il suo lavoro ha influenzato la cultura pop in senso lato e il mondo della musica, definendo un nuovo esempio di produzione artistica. Charli ha vinto il premio Variety Hitmakers nella categoria Innovator of Pop e, con la pubblicazione dell’album how I’m feeling now realizzato in casa in appena cinque settimane durante il lockdown dello scorso anno, si è piazzata tra i finalisti dell’Album dell’anno del Mercury Prize.

Ma non si tratta di un assolo. A condividere la scena c’è un’altra shooting star in rapidissima ascesa, sui radar di tutti i trendmaker grazie a un’impronta stilistica unica nel suo genere: beabadoobee. Sempre fedele al proprio sound e acclamata dalla critica per l’album d’esordio Fake It Flowers, beabadoobee è difficile da catalogare. Con pezzi che vanno dal rock alternativo all’indie, come il nuovo EP Our Extended Play, interpreta un mood tutto personale, perché le vere hit nascono dalla vita reale. Esattamente come il suo look: estemporaneo e sempre reale, al 100%.

Il lancio è accompagnato da iniziative digitali molto interessanti, tra cui la global challenge di TikTok #RayBanElevatorDance. Tra le star della challenge la TikToker italiana Giulia Penna e dieci dei creator di TikTok più cool al mondo, vale a dire @laurieelle (Regno Unito), @roxanne.off (Francia), @selinamour (Germania), @andreaapalazon (Spagna) e @guiliavitaliti (Italia), nonché @bdash_2, @yvnghomie, @raino, @luiscervantes e @officiallizsanchez dagli Stati Uniti. Ci saranno, inoltre, i nuovi filtri IG con video clip dedicate al servizio 100% Ray-Ban per le lenti graduate, oltre a fresche rivisitazioni della cultura Ray-Ban per gli estimatori del brand in cerca del giusto engagement.

Benvenuto nella nuova era Ray-Ban, un mondo tutto nuovo. Vieni a scoprirlo, You’re On.