Previsioni meteo 15 maggio 2021: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, sabato 15 maggio 2021: tempo più stabile sull’Italia dopo il passaggio perturbato della notte, clima primaverile anche domani

La perturbazione responsabile del maltempo delle ultime ore si sta allontanando dall’Italia dove si registrano condizioni meteo in miglioramento. Nella giornata di oggi infatti il tempo risulterà in prevalenza stabile su tutta la Penisola, ad eccezione dell’arco alpino e delle regioni meridionali che dovranno fare i conti con piogge residue.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il tempo rimarrà in prevalenza stabile, ad eccezione delle regioni settentrionali che potranno essere interessate da acquazzoni pomeridiani. Pomeriggi instabili, sempre al settentrione, anche nella prima metà della prossima settimana mentre a seguire si intravede una decisa rimonta dell’anticiclone.

Intanto per oggi, sabato 15 maggio 2021, al Nord Italia instabilità localizzata: al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con qualche pioggia su Triveneto e Friuli. Al pomeriggio instabile sui settori pedemontani, con locali temporali in Friuli; ancora tempo asciutto su Pianura Padana, Emilia Romagna e Liguria, con molte nubi. In serata instabilità sparsa con cieli irregolarmente nuvolosi. Neve a quote medio-alte sulle Alpi.

Tempo in prevalenza stabile sulle regioni centrali: al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, qualche apertura sul Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco nuvolosi sulle coste Tirreniche e maggiori addensamenti in Appennino. In serata locali piovaschi sulla Toscana, altrove non si attendono cambiamenti.

In Toscana tempo stabile nelle ore diurne con qualche nube al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare. Piogge in serata sui settori settentrionali.

Residuo maltempo sulle regioni meridionali: al mattino nuvolosità più consistente sui settori peninsulari dove saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio, più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, con locali piogge tra Calabria e Puglia. In serata tempo asciutto su tutti i settori con maggiori aperture sulla Sicilia, più nuvoloso sui settori peninsulari.

In Calabria piogge diffuse nel corso delle ore diurne su gran parte della regione, tempo più asciutto sulla costa ionica; residui fenomeni nelle ore serali sul Tirreno, stabile altrove.

Temperature minime in rialzo al Centro-Sud; stazionarie o in diminuzione altrove. Massime in lieve calo al Centro-Sud, ed in lieve aumento al Nord e sulla Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.